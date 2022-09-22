Сентябрь, 22 в 7:39

С начала полномасштабного вторжения России в Украину именно этот сигнал уведомляет украинцев о возможной опасности.

На интерактивной онлайн-карте воздушных тревог в Украине можно посмотреть, где сейчас есть опасность ракетного удара и где ситуация спокойная. Факты ICTV собрали для вас все доступные онлайн-карты воздушных тревог в Украине.

Официальная карта воздушных тревог в Украине

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Карта — Повітряна тривога

На карте можно посмотреть не только, в каких регионах воздушная тревога, но и где есть опасность химического поражения. Можно переключить на темный или светлый режим.

Условные обозначения:

Желтым цветом отмечены участки усиленного внимания.

отмечены участки усиленного внимания. Зеленым цветом — химическая опасность.

— химическая опасность. Светло-розовым — воздушная тревога в городе.

— воздушная тревога в городе. Более темный розовый — тревога в общине.

— тревога в общине. Темно-розовый — воздушная тревога в районе.

— воздушная тревога в районе. Красный — тревога в области.

Также от разработчиков этой онлайн-карты воздушных тревог доступно приложение для Android и iOS, а также Harmony OS. Это приложение уведомляет о воздушной тревоге в том регионе, который вы выберете в настройках.

Карта воздушных тревог alerts.in.ua

Если карта не отображается, перейдите по ссылке. Данная карта работает по информации из канала Воздушная тревога в Telegram.

Карта обновляется каждые 25 секунд. Также в сервисе можно просмотреть время начала и продолжительность воздушной тревоги в каждом регионе.

Условные обозначения:

Красный – воздушная тревога.

– воздушная тревога. Серый (или черный) – нет тревоги.

– нет тревоги. Белый (или светло-серый) – нет информации.

Мапа сирен України

Эта карта воздушных тревог обновляется каждые 15 секунд.

Условные обозначения:

Оранжевый – Воздушная тревога.

– Воздушная тревога. Зеленый – Нет тревоги.

– Нет тревоги. Серый – Нет информации.

Карта воздушных тревог kopiyka.org

Это альтернативная независимая карта, предназначенная для онлайн-просмотра тревоги в Украине.

Условные обозначения:

Серый — Нет тревоги.

— Нет тревоги. Красный — Воздушная тревога.

— Воздушная тревога. Белый — Нет информации.

На сервисе также можно включить звуковое оповещение на конкретную область.

Облегченная версия карты https://kopiyka.org/s.

Как звучит сигнал воздушной тревоги

Воздушная тревога, которую мы уже шесть месяцев слышим ежедневно, – это сигнал “Внимание всем!”. Он извещает об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций общегосударственного уровня (например, техногенного или военного характера).

Виды чрезвычайных ситуаций разные, однако в наше время — это означает угрозу удара с неба. Сигнал воздушной тревоги звучит как завывание сирены, короткие или длинные гудки из промышленных объектов.