Сентябрь, 23 в 16:49

С наступлением осени и первых холодов все чаще возникает вопрос о приобретении различных согревающих приборов.

Но для того, чтобы согреться, как правило, не нужно покупать множество обогревателей, которые расходуют электроэнергию.

Можно присмотрется к электрическому одеялу. Как правильно выбрать электроодеяло – смотрите в материале Фактов ICTV.

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Как выбрать безопасное электроодеяло

В первую очередь нужно знать, что электроодеяло – не то же самое, что электропростынь. Электрическая простынь на первый взгляд не отличается от одеяла.

Действительно, они оба имеют одинаковую форму, материал изготовления и внутренние нагреватели.

Но особенность состоит в том, что электроодеяло толще, и подходит не только для согревания в межсезонье, но и для морозных ночей.

Чтобы выбрать хорошее электроодеяло, нужно учитывать следующие правила:

Подогревательная система. Одеяло должно иметь несколько режимов нагрева. Это нужно для того, чтобы вам было комфортнее менять режим в соответствии с температурой в доме. Новые модели сейчас имеют и по шесть режимов нагрева. Соответственно, это влияет на цену изделия.

Функция автоотключения. Наверное, самое важное правило при выборе электроодеяла – это наличие автоотключения. Это не только вопрос о безопасности, но и о экономии электроэнергии.

Несколько обогреваемых зон. Если электроодеяло имеет не одну зону обогрева, а несколько, то при поломке одной зоны другие будут продолжать работать и обеспечат вас теплом.

Категория стирки. Одеяла можно стирать в стиральной машинке, а можно – при помощи сухой чистки. Выбирайте тот вариант, который вам подходит больше.

Как безопасно пользоваться электроодеялом

В устройстве одеяла есть нагревательный элемент, поэтому особое внимание в этом вопросе нужно уделять безопасности.