Как выбрать электроодеяло с подогревом: 5 основных правил
С наступлением осени и первых холодов все чаще возникает вопрос о приобретении различных согревающих приборов.
Но для того, чтобы согреться, как правило, не нужно покупать множество обогревателей, которые расходуют электроэнергию.
Можно присмотрется к электрическому одеялу. Как правильно выбрать электроодеяло – смотрите в материале Фактов ICTV.
Как выбрать безопасное электроодеяло
В первую очередь нужно знать, что электроодеяло – не то же самое, что электропростынь. Электрическая простынь на первый взгляд не отличается от одеяла.
Действительно, они оба имеют одинаковую форму, материал изготовления и внутренние нагреватели.
Но особенность состоит в том, что электроодеяло толще, и подходит не только для согревания в межсезонье, но и для морозных ночей.
Чтобы выбрать хорошее электроодеяло, нужно учитывать следующие правила:
- Подогревательная система. Одеяло должно иметь несколько режимов нагрева. Это нужно для того, чтобы вам было комфортнее менять режим в соответствии с температурой в доме. Новые модели сейчас имеют и по шесть режимов нагрева. Соответственно, это влияет на цену изделия.
- Функция автоотключения. Наверное, самое важное правило при выборе электроодеяла – это наличие автоотключения. Это не только вопрос о безопасности, но и о экономии электроэнергии.
- Несколько обогреваемых зон. Если электроодеяло имеет не одну зону обогрева, а несколько, то при поломке одной зоны другие будут продолжать работать и обеспечат вас теплом.
- Категория стирки. Одеяла можно стирать в стиральной машинке, а можно – при помощи сухой чистки. Выбирайте тот вариант, который вам подходит больше.
Как безопасно пользоваться электроодеялом
В устройстве одеяла есть нагревательный элемент, поэтому особое внимание в этом вопросе нужно уделять безопасности.
- Нельзя укрываться с головой в одеяло, играть с ним и складывать, как подушку.
- Нельзя оставлять включенным длительное время. Следите за тем, чтобы устройство работало исключительно по инструкции.
- Ваше одеяло может со временем потерять термоэффект и задымится, если вы будете раскладывать на одеяле разные вещи, разливать напитки или разбрасывать тяжелые книги.
- Класть ноутбук, ноги, тяжелые предметы на блок питания запрещено.