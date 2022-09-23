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Факты / Україна / Общество

Как выбрать электроодеяло с подогревом: 5 основных правил

Анна Голишевская, Редактор сайта
Електроковдра
Фото: Unsplash

С наступлением осени и первых холодов все чаще возникает вопрос о приобретении различных согревающих приборов.

Но для того, чтобы согреться, как правило, не нужно покупать множество обогревателей, которые расходуют электроэнергию.

Можно присмотрется к  электрическому одеялу. Как правильно выбрать электроодеяло – смотрите в материале Фактов ICTV.

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Как выбрать безопасное электроодеяло

В первую очередь нужно знать, что электроодеяло –  не то же самое, что электропростынь. Электрическая простынь на первый взгляд не отличается от одеяла.

Действительно, они оба имеют одинаковую форму, материал изготовления и внутренние нагреватели.

Но особенность состоит в том, что электроодеяло толще, и подходит не только для согревания в межсезонье, но и для морозных ночей.

Чтобы выбрать хорошее электроодеяло, нужно учитывать следующие правила:

  • Подогревательная система. Одеяло должно иметь несколько режимов нагрева. Это нужно для того, чтобы вам было комфортнее менять режим в соответствии с температурой в доме. Новые модели сейчас имеют и по шесть режимов нагрева. Соответственно, это влияет на цену изделия.
  • Функция автоотключения. Наверное, самое важное правило при выборе электроодеяла – это наличие автоотключения. Это не только вопрос о безопасности, но и о экономии электроэнергии.
  • Несколько обогреваемых зон. Если электроодеяло имеет не одну зону обогрева, а несколько, то при поломке одной зоны другие будут продолжать работать и обеспечат вас теплом.
  • Категория стирки. Одеяла можно стирать в стиральной машинке, а можно –  при помощи сухой чистки. Выбирайте тот вариант, который вам подходит больше.

Как безопасно пользоваться электроодеялом

В устройстве одеяла есть нагревательный элемент, поэтому особое внимание в этом вопросе нужно уделять безопасности.

  • Нельзя укрываться с головой в одеяло, играть с ним и складывать, как подушку.
  • Нельзя оставлять включенным длительное время. Следите за тем, чтобы устройство работало исключительно по инструкции.
  • Ваше одеяло может со временем потерять термоэффект и задымится, если вы будете раскладывать на одеяле разные вещи, разливать напитки или разбрасывать тяжелые книги.
  • Класть ноутбук, ноги, тяжелые предметы на блок питания запрещено.

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