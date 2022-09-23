Сентябрь, 23 в 11:02

Работодатели, которые будут принимать на работу молодежь и людей предпенсионного возраста смогут получать компенсацию.

Такие условия предусмотрены законопроектом №6067, принятым депутатами Верховной Рады.

Кто сможет получить компенсацию и что предусмотрено — узнавали Факты ICTV.

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Кто будет получать компенсацию

Получать компенсацию смогут работодатели, принявшие на работу:

молодежь (в частности, на первое рабочее место);

участников боевых действий;

одиноких родителей, родителей детей с инвалидностью;

лиц, которые через пять лет достигнут пенсионного возраста;

людей с инвалидностью;

долговременных безработных и другие уязвимые категории граждан.

Стоит отметить, что принятым законопроектом Рада хочет усовершенствовать работу службы занятости и стимулировать работодателей трудоустраивать уязвимые слои населения.

— Такая правительственная инициатива еще больше поможет активизировать рынок труда в Украине, повысить налоговые поступления и будет важным шагом на пути к преодолению безработицы, — подчеркнула заместитель министра экономики.

Какая компенсация

В качестве поощрения работодатели, принявшие на работу таких лиц, будут получать компенсацию ЕСВ или части зарплаты из Фонда по безработице.

Кроме того, изменятся также и устаревшие подходы по помощи безработным в поиске подходящей работы. В Раде внедрили европейский метод выплаты пособия по безработице в соответствии со страховыми принципами — чем больше страховой стаж, тем больше продолжительность и размер выплат, которые получает человек.

Законопроектом предлагается привлекать больше безработных к общественным работам по восстановлению страны, за что они будут получать более высокий доход, чем пособие по безработице.