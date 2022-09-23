За трудоустройство людей предпенсионного возраста и молодежи работодатели будут получать компенсацию — условия
Работодатели, которые будут принимать на работу молодежь и людей предпенсионного возраста смогут получать компенсацию.
Такие условия предусмотрены законопроектом №6067, принятым депутатами Верховной Рады.
Кто сможет получить компенсацию и что предусмотрено — узнавали Факты ICTV.
Кто будет получать компенсацию
Получать компенсацию смогут работодатели, принявшие на работу:
- молодежь (в частности, на первое рабочее место);
- участников боевых действий;
- одиноких родителей, родителей детей с инвалидностью;
- лиц, которые через пять лет достигнут пенсионного возраста;
- людей с инвалидностью;
- долговременных безработных и другие уязвимые категории граждан.
Стоит отметить, что принятым законопроектом Рада хочет усовершенствовать работу службы занятости и стимулировать работодателей трудоустраивать уязвимые слои населения.
— Такая правительственная инициатива еще больше поможет активизировать рынок труда в Украине, повысить налоговые поступления и будет важным шагом на пути к преодолению безработицы, — подчеркнула заместитель министра экономики.
Какая компенсация
В качестве поощрения работодатели, принявшие на работу таких лиц, будут получать компенсацию ЕСВ или части зарплаты из Фонда по безработице.
Кроме того, изменятся также и устаревшие подходы по помощи безработным в поиске подходящей работы. В Раде внедрили европейский метод выплаты пособия по безработице в соответствии со страховыми принципами — чем больше страховой стаж, тем больше продолжительность и размер выплат, которые получает человек.
Законопроектом предлагается привлекать больше безработных к общественным работам по восстановлению страны, за что они будут получать более высокий доход, чем пособие по безработице.