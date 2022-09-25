Украинские воины из ПЗРК Игла сбили вражеский истребитель Су-34
Военнослужащие Сил специальных операций (ССО) по ПЗРК Игла сбили российский истребитель-бомбардировщик Су-34.
Соответствующее видео было опубликовано на странице Командования Сил специальных операций ВСУ в Facebook.
Сообщается, что военные ВСУ сбили вражеский бомбардировщик Су-34 в зоне выполнения задач.
На видео можно услышать, как радуются наши военные меткому выстрелу из ПЗРК. На кадрах виден дотла сгоревший российский самолет.
В ССО напомнили российским оккупантам, что каждый их вылет – это то же, что и самоубийство.
– Ведь украинское небо, как и украинские воины своих врагов не прощают, – отметили в Командовании.
Следует отметить, что стоимость Су-34 составляет около 1 миллиарда рублей.
Ранее в Десантно-штурмовых войсках ВСУ сообщили, что украинские воины-десантники в течение 24 сентября сбили два российских самолета Су-25 и Су-30.
Фото: скриншот с видео