Сентябрь, 24 в 21:52

Военнослужащие Сил специальных операций (ССО) по ПЗРК Игла сбили российский истребитель-бомбардировщик Су-34.

Соответствующее видео было опубликовано на странице Командования Сил специальных операций ВСУ в Facebook.

Сообщается, что военные ВСУ сбили вражеский бомбардировщик Су-34 в зоне выполнения задач.

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На видео можно услышать, как радуются наши военные меткому выстрелу из ПЗРК. На кадрах виден дотла сгоревший российский самолет.

В ССО напомнили российским оккупантам, что каждый их вылет – это то же, что и самоубийство.

– Ведь украинское небо, как и украинские воины своих врагов не прощают, – отметили в Командовании.

Следует отметить, что стоимость Су-34 составляет около 1 миллиарда рублей.

Ранее в Десантно-штурмовых войсках ВСУ сообщили, что украинские воины-десантники в течение 24 сентября сбили два российских самолета Су-25 и Су-30.

Фото: скриншот с видео