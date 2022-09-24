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Факты / Україна / Общество

Укрзализныця назначила дополнительный поезд Киев – Запорожье через Кривой Рог

Валентина Летяк, редактор ленты
Укрзализныця назначила дополнительный поезд Киев – Запорожье через Кривой Рог
Фото: УЗ

С 28 сентября из Киева в Запорожье через Кривой Рог будет ежедневно курсировать дополнительный скорый ночной поезд.

В Укрзализныце говорят, что обратный рейс будет удобен жителям Никополя и Марганца, которые планируют эвакуироваться в более безопасные регионы, поскольку посадка будет осуществляться в светлое время суток.

Из Киева поезд отправится в 21:36, в Кривом Роге будет останавливаться в 07:12 и прибывать в Запорожье – в 11:55.

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В обратном направлении он будет отправляться из Запорожья в 14:35, останавливаться в Марганце в 16:16, в Никополе – в 16:57, в Кривом Роге – в 20:25. В Киев поезд прибывает в 05:48.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 213-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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