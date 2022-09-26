Сентябрь, 25 в 23:07

Российской Федерации нужна мобилизация не только для продолжения страдания людей в Украине и большей дестабилизации мира, но и для физического уничтожения представителей коренных народов, которые живут на временно оккупированных территориях.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении по итогам 214-го дня полномасштабной войны в Украине.

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– Катастрофическая ситуация в оккупированном Крыму. Полностью подтверждается информация о крымскотатарском народе – большинство мобилизационных повесток расписано там именно на киримле. Это еще один элемент геноцидной политики России, еще одна причина немедленной и жесткой реакции мира, — убежден глава государства.

Зеленский отметил, что на территории самой России происходит то же самое – это просчитанная имперская политика. Это удар по народам, например, Дагестана и всего Кавказа, по коренным народам Сибири и других территорий, заявил президент.

Обращение Зеленского к россиянам

— Мы видим, что люди, в частности в Дагестане, начали бороться за свою жизнь. Мы видим, что они понимают: это вопрос о жизни. Боритесь за то, чтобы не отправили насмерть ваших детей – всех, кого могут забрать под эту преступную российскую мобилизацию, — заявил он.

Зеленский подчеркнул, что “если вы придете уносить жизни наших детей, мы вас живыми уже не отпустим”.