Есть положительные результаты по нескольким направлениям: Зеленский о боевых действиях на фронте
Жесткие боевые действия происходят на многих участках фронта общей протяженностью более 2 тыс. км. По нескольким направлениям есть положительные для Украины результаты.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении по итогам 214 дня полномасштабной войны в Украине.
– Это – Донетчина, это наша Харьковщина, Херсонщина, а также Николаевская и Запорожская области. На нескольких направлениях есть положительные результаты, — заверил глава государства.
Зеленский заявил, что несмотря на события на территории России, политические и военные планы государства-террориста, задача Украины состоит в защите жизни и свободы для всех украинцев.
– На этой неделе будет новая волна нашей дипломатической активности. Новые мои обращения к политическим, бизнес- и студенческим сообществам за границей. Везде в мире, абсолютно везде, услышат о наших потребностях, наших позициях, нашем взгляде на то, как можно остановить российское зло, — отметил президент Украины.