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Факты / Україна / Общество

Есть положительные результаты по нескольким направлениям: Зеленский о боевых действиях на фронте

Юля Захарченко, редактор ленты
Есть положительные результаты по нескольким направлениям: Зеленский о боевых действиях на фронте
Фото: Факты ICTV

Жесткие боевые действия происходят на многих участках фронта общей протяженностью более 2 тыс. км. По нескольким направлениям есть положительные для Украины результаты.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении по итогам 214 дня полномасштабной войны в Украине.

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– Это – Донетчина, это наша Харьковщина, Херсонщина, а также Николаевская и Запорожская области. На нескольких направлениях есть положительные результаты, — заверил глава государства.

Зеленский заявил, что несмотря на события на территории России, политические и военные планы государства-террориста, задача Украины состоит в защите жизни и свободы для всех украинцев.

– На этой неделе будет новая волна нашей дипломатической активности. Новые мои обращения к политическим, бизнес- и студенческим сообществам за границей. Везде в мире, абсолютно везде, услышат о наших потребностях, наших позициях, нашем взгляде на то, как можно остановить российское зло, — отметил президент Украины.

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