Сентябрь, 25 в 23:40

Жесткие боевые действия происходят на многих участках фронта общей протяженностью более 2 тыс. км. По нескольким направлениям есть положительные для Украины результаты.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении по итогам 214 дня полномасштабной войны в Украине.

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– Это – Донетчина, это наша Харьковщина, Херсонщина, а также Николаевская и Запорожская области. На нескольких направлениях есть положительные результаты, — заверил глава государства.

Зеленский заявил, что несмотря на события на территории России, политические и военные планы государства-террориста, задача Украины состоит в защите жизни и свободы для всех украинцев.