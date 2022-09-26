Сентябрь, 26 в 14:53

Во время действия военного положения мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено пересекать границу и выезжать за пределы Украины.

Могут ли мужчины, которые являются лицами с инвалидностью I, II и III группы, выезжать за границу — смотрите далее в материале Фактов ICTV.

Выезд лиц с инвалидностью за границу

В Законе Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации четко определен перечень людей, которые могут выезжать за границу даже во время действующего военного положения.

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Согласно этому перечню, лица, имеющие инвалидность любой группы, могут свободно пересекать границу.

То есть мужчина, который является лицом с инвалидность I, II и III группы, имеет право выезжать за пределы Украины. Однако есть нюанс.

Мужчина должен подтвердить свою инвалидность, чтобы пограничники пропустили его.

В качестве подтверждения могут служить:

справки к акту осмотра медицинской комиссией ( форма № 157-1/о );

); удостоверение, подтверждающее инвалидность;

пенсионное удостоверение или удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи . Но в таком удостоверении должна указываться группа и причина инвалидности;

. Но в таком удостоверении должна указываться группа и причина инвалидности; справки о получении льгот лицами с инвалидностью, которые не имеют права на пенсию или социальную помощь (форма утверждена Минсоцполитики).

Кто может выезжать за границу во время военного положения

Кроме лиц с инвалидностью, пересекать границу Украины также могут:

непригодные к военной службе;

граждане, проживающие за рубежом;

забронированные на период мобилизации и на военное время за органами государственной власти;

признанные в соответствии с заключением ВЛК временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья на срок до шести месяцев;

мужчины, на иждивении которых находятся 3 и более детей в возрасте до 18 лет;

мужчины, которые самостоятельно воспитывают ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;

мужчины, имеющие несовершеннолетнего ребенка (детей);

работники органов военного управления, воинских частей, предприятий, учреждений и организаций Министерства обороны Украины, Вооруженных сил Украины, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины и тому подобное.

В таком случае, мужчина должен иметь соответствующие документы, которые подтверждают его принадлежность к любой из этих категорий.