Сентябрь, 26 в 12:15

Сейчас в Украине работает солидарная пенсионная система: работающие граждане платят некоторые отчисления в Пенсионный фонд.

По такой же схеме денежные средства списываются с предприятий. После этого фонд выплачивает средства украинским пенсионерам.

Однако из-за того, что количество населения уменьшается, делать это с каждым годом все сложнее. Этой осенью власти планируют рассмотреть законопроекты об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении.

Сейчас смотрят

Что означает накопительная пенсия и как она будет работать – узнавали факты ICTV.

Что такое накопительная пенсия

В следующем году в Украине может заработать накопительная пенсионная система социального страхования. Нововведения предполагают создание индивидуальных пенсионных накоплений граждан через казначейство.

Если Рада проголосует за этот законопроект, то уже в следующем году пенсионная реформа в Украине вступит в силу.

Таким образом, украинцы смогут копить деньги для будущей пенсии на казначейском счете. Согласно этому законопроекту учет будущих пенсионеров, а также их персональные счета поручат Минцифры.

А управление накопленными деньгами доверят Казначейству.

Что такое накопительная пенсия и кто может ее получить

К моменту заключения договора человеку должно быть меньше 65 лет.

В пояснительной записке к проекту пишут, что такое введение приведет к повышению уровня социальной защиты людей пенсионного возраста.

Накопительную пенсию можно будет забрать сразу после наступления пенсионного возраста (если нужны будут деньги на лечение или на переезд за границу.

Или растянуть выплаты на 10 лет. Также накопительную пенсию можно будет передать по наследству.

Однако государственная накопительная система, в отличие от негосударственных пенсионных фондов, будет обязательна для всех украинцев от 18 до 35 лет. Затем по желанию накопления можно продлить.

И в этом случае взносы в государственный фонд регулируются властью. Они будут составлять два процента от дохода, а потом могут вырасти и до семи.

Накопительная пенсия в частных пенсионных фондах

Частные пенсионные фонды действуют в нашей стране 17 лет. Их насчитывается около 60. К услугам НПФ прибегли только 7% украинцев. Они работают исключительно в областных центрах, а большинство – в Киеве.

Поэтому большинство пенсионеров не могут стать участниками НПФ, а некоторые – вообще о них не слышали.