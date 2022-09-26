Программа обмена будущих лидеров FLEX: как украинским ученикам поехать учиться в США
Правительство США приглашает украинских школьников принять участие в Программе обмена будущих лидеров (FLEX).
Что известно о программе FLEX и как украинским ученикам поехать учиться в США — узнавали Факты ICTV.
Программа обмена будущих лидеров (FLEX)
FLEX была основана в 1992 году и финансируется Государственным департаментом США.
Основной целью FLEX является улучшение взаимопонимания между странами и предоставление возможности молодежи наблюдать за американской жизнью и быть ее частью.
С начала основания более 29 тыс. школьников приняли участие в программе.
FLEX — программа для учащихся учреждений общего среднего образования, которая предоставляет школьникам стипендии, позволяющие детям путешествовать в США, учиться в американской школе в течение одного академического года и проживать в американской семье.
Программа является бесплатной для всех и покрывает:
- перелет ребенка из Украины в США и обратно;
- участие в подготовке к программе;
- проживание школьника в американской семье в течение одного учебного года;
- зачисление в американскую среднюю школу;
- медицинское страхование, которое покрывает лечение болезней и стоматологическую помощь;
- ежемесячную стипендию;
- единовременную финансовую помощь, которую участник может потратить на приобретение вещей первой необходимости.
Однако есть вещи, которые участник и его родители должны покрывать сами:
- расходы, связанные с получением загранпаспорта и разрешения родителей на выезд ребенка за границу;
- личные расходы, превышающие ежемесячную стипендию;
- расходы за дополнительный багаж;
- телефонные звонки в Украину и расходы на интернет.
Интересно, что местность, где будут проживать участники программы, преимущественно сельская или пригородная, а большинство из принимающих семей посещают церковь каждую неделю и являются представителями христианства.
Согласно правилам программы, каждый из участников живет в семье, которая была выбрана специальной принимающей организацией.
Как украинским ученикам принять участие в программе
Сейчас организация Американского совета по международному образованию ACTR/ACCELS начала отбор участников на программу обмена (FLEX).
Как сообщили в Министерстве образования и науки Украины, участниками конкурса могут быть ученики, которые:
- Родились с 01.01.2006 по 15.07.2008 (15.02.2005 – 15.07.2008 для участников с особыми потребностями).
- На момент подачи заявки обучаются в общей средней школе Украины, или временно проживают и посещают школу за пределами Украины, или учатся дистанционно.
- Учатся в 8, 9 или 10 классе школы.
- Отличники (имеют хорошие оценки).
- Владеют английским языком и могут это продемонстрировать во время участия в отборе.
- Граждане Украины и могут получить заграничный паспорт.
- Соответствуют требованиям визы J-1.
- Школьник не находился в США более трех месяцев на протяжении последних 5 лет.
Кроме того, школьники, которые сейчас проживают за рубежом из-за полномасштабной войны, тоже могут принять участие в программе обмена.
Конкурсный отбор на участие в программе будет проходить в три этапа с сентября по декабрь 2022 года.
Все три этапа будут проходить в онлайн-формате:
- І тур — заполнить аппликационную форму и написать три небольшие произведения на заданные темы на английском языке. Это необходимо выполнить за 10 дней с момента подачи заявки.
Заполнить аппликационную форму можно с 2 сентября по 13 октября 2022 года на сайте FLEX.
- II тур — сдать краткий тест по английскому языку.
- III тур — заполнить анкету, написать сочинение на английском, пройти собеседование и стандартизированный тест по английскому языку.
Участники, которые пройдут в III тур, будут приглашены к участию в программе офисом American Councils в Киеве.