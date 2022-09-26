Сентябрь, 26 в 13:19

Правительство США приглашает украинских школьников принять участие в Программе обмена будущих лидеров (FLEX).

Что известно о программе FLEX и как украинским ученикам поехать учиться в США — узнавали Факты ICTV.

Программа обмена будущих лидеров (FLEX)

FLEX была основана в 1992 году и финансируется Государственным департаментом США.

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Основной целью FLEX является улучшение взаимопонимания между странами и предоставление возможности молодежи наблюдать за американской жизнью и быть ее частью.

С начала основания более 29 тыс. школьников приняли участие в программе.

FLEX — программа для учащихся учреждений общего среднего образования, которая предоставляет школьникам стипендии, позволяющие детям путешествовать в США, учиться в американской школе в течение одного академического года и проживать в американской семье.

Программа является бесплатной для всех и покрывает:

перелет ребенка из Украины в США и обратно;

участие в подготовке к программе;

проживание школьника в американской семье в течение одного учебного года;

зачисление в американскую среднюю школу;

медицинское страхование, которое покрывает лечение болезней и стоматологическую помощь;

ежемесячную стипендию;

единовременную финансовую помощь, которую участник может потратить на приобретение вещей первой необходимости.

Однако есть вещи, которые участник и его родители должны покрывать сами:

расходы, связанные с получением загранпаспорта и разрешения родителей на выезд ребенка за границу;

личные расходы, превышающие ежемесячную стипендию;

расходы за дополнительный багаж;

телефонные звонки в Украину и расходы на интернет.

Интересно, что местность, где будут проживать участники программы, преимущественно сельская или пригородная, а большинство из принимающих семей посещают церковь каждую неделю и являются представителями христианства.

Согласно правилам программы, каждый из участников живет в семье, которая была выбрана специальной принимающей организацией.

Как украинским ученикам принять участие в программе

Сейчас организация Американского совета по международному образованию ACTR/ACCELS начала отбор участников на программу обмена (FLEX).

Как сообщили в Министерстве образования и науки Украины, участниками конкурса могут быть ученики, которые:

Родились с 01.01.2006 по 15.07.2008 (15.02.2005 – 15.07.2008 для участников с особыми потребностями). На момент подачи заявки обучаются в общей средней школе Украины, или временно проживают и посещают школу за пределами Украины, или учатся дистанционно. Учатся в 8, 9 или 10 классе школы. Отличники (имеют хорошие оценки). Владеют английским языком и могут это продемонстрировать во время участия в отборе. Граждане Украины и могут получить заграничный паспорт. Соответствуют требованиям визы J-1. Школьник не находился в США более трех месяцев на протяжении последних 5 лет.

Кроме того, школьники, которые сейчас проживают за рубежом из-за полномасштабной войны, тоже могут принять участие в программе обмена.

Конкурсный отбор на участие в программе будет проходить в три этапа с сентября по декабрь 2022 года.

Все три этапа будут проходить в онлайн-формате:

І тур — заполнить аппликационную форму и написать три небольшие произведения на заданные темы на английском языке. Это необходимо выполнить за 10 дней с момента подачи заявки.

Заполнить аппликационную форму можно с 2 сентября по 13 октября 2022 года на сайте FLEX.

II тур — сдать краткий тест по английскому языку.

— сдать краткий тест по английскому языку. III тур — заполнить анкету, написать сочинение на английском, пройти собеседование и стандартизированный тест по английскому языку.

Участники, которые пройдут в III тур, будут приглашены к участию в программе офисом American Councils в Киеве.