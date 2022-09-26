В каких случаях отец может получить отпуск по уходу на ребенком до 3 лет
Оба родителя имеют равные права на декретный отпуск по уходу за ребенком до достижения трехлетнего возраста. Это предусмотрено ст. 179 Кодекса законов о труде Украины (КЗоТ) и ст. 18 закона Об отпусках.
При этом отец может использовать отпуск как полностью, так и частично или же разделить его пополам с матерью ребенка.
Взять декрет могут также бабушка, дедушка, опекун или другие родственники.
Работодатель не может отказать отцу, который изъявил желание ухаживать за своим ребенком в первые годы его жизни. За ним должны сохранить и рабочее место, и засчитать время декрета в трудовой стаж.
Какие документы нужны для оформления декретного отпуска для отца
Чтобы уйти в отпуск по уходу за ребенком до трех лет, отец ребенка должен предоставить на работе такие документы:
- заявление на отпуск по уходу за ребенком;
- копии документа, необходимого для регистрации рождения ребенка, или же свидетельства о рождении.
Ранее, чтобы отец мог уйти в декрет, ему также нужно было предоставить справку с места работы матери ребенка с указанием даты для подтверждения того, что она вышла из отпуска. Изменения в законодательстве убрали дискриминационный подход, согласно которому только мать могла передать право на декрет другим.
Поэтому в случаях, когда мама, например, была самозанятым лицом или ФЛП, отец тоже не мог воспользоваться таким отпуском.
Что такое одноразовый дополнительный 14-дневный отпуск при рождении ребенка
С 9 мая в Украине ввели одноразовый отпуск при рождении ребенка продолжительностью до 14 календарных дней, который оплачивается за счет работодателя.
В законе выделяются три категории граждан, имеющих на него право. Это – мужчина, жена которого родила ребенка, отец ребенка, проживающий в гражданском браке с матерью ребенка, а также бабушка или дедушка, которые ухаживают за ним. То есть кто-то один из них.
Когда отец может получить дополнительный 14-дневный отпуск
Отец может взять такой отпуск исключительно в течение трех месяцев со дня рождения малыша.
Для этого необходимо обратиться с соответствующим заявлением к работодателю и в течение месяца (30 календарных дней со дня выхода в такой отпуск) предоставить копии документа, необходимого для госрегистрации ребенка, или свидетельства о рождении.
То есть, документы нужны такие же, как и для обычного декретного.
Как в Европе мужчин поощряют уходить в декрет
Отцы и матери имеют равные права на декретный отпуск в таких европейских странах, как Испания, Португалия, Франция, Финляндия и Литва.
Самый большой опыт в этом вопросе имеют страны Скандинавии. Например, в Швеции из 480 дней общего декретного отпуска отец ребенка обязан взять 60. Если он этого не сделает, семья не будет получать выплаты.
А в Норвегии родители должны взять по 10 недель декрета, остальное же время распределить между собой в любых пропорциях.
В каких случаях отец-военнослужащий может получить отпуск по уходу за ребенком
Недавно Верховная Рада в первом чтении поддержала предоставление отпуска мужчинам-военнослужащим по уходу за ребенком.
Однако законопроект предполагает возможность предоставлять декрет мужчинам-военнослужащим только в том случае, если его жена также является военнослужащей.
Отпуск можно получить не позднее чем через три месяца после рождения ребенка.
Для этого нужно обратиться с заявлением к работодателю и предоставить свидетельство о рождении ребенка.
Декретный отпуск в этом случае нельзя взять деньгами и разделить на несколько частей.