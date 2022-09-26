Оба родителя имеют равные права на декретный отпуск по уходу за ребенком до достижения трехлетнего возраста. Это предусмотрено ст. 179 Кодекса законов о труде Украины (КЗоТ) и ст. 18 закона Об отпусках.

При этом отец может использовать отпуск как полностью, так и частично или же разделить его пополам с матерью ребенка.

Взять декрет могут также бабушка, дедушка, опекун или другие родственники.

Работодатель не может отказать отцу, который изъявил желание ухаживать за своим ребенком в первые годы его жизни. За ним должны сохранить и рабочее место, и засчитать время декрета в трудовой стаж.