Сентябрь, 26 в 16:55

В Украине размер пенсии зависит от страхового стажа и заработной платы. В то же время, в 2022 году ввели новые требования к стажу украинцев, которые собираются выходить на пенсию.

Чтобы выйти на пенсию в 60 лет нужно иметь не менее 29 лет страхового стажа, в 63 года для пенсии необходимо иметь 19-29 лет стажа, а в 65 лет – 15-19 лет стажа.

Как высчитать размер будущей пенсии и что влияет на конечную цифру — смотрите в материале Фактов ICTV.

Сейчас смотрят

Как рассчитать размер пенсии в Украине

Размер выплаты зависит от зарплаты за три последних года, страхового стажа и уплаченных страховых взносов.

Согласно закону О пенсионном обеспечении в Украине, пенсия рассчитывается по формуле:

зарплата x коэффициент страхового стажу = пенсия.

Зарплата — средний заработок в Украине за последние три года (зарплата/страховой стаж за месяцы).

Коэффициент стажа рассчитывается как соотношение суммы месяцев страхового стажа и величины отметки одного года страхового стажа (в процентах). На сегодня величина оценки одного года страхового стажа равна 1%.

Чтобы высчитать среднюю зарплату, необходимо суммарный заработок за последние три года поделить на количество календарных дней за этот период.

Вы получит свой среднедневной заработок, который нужно умножить на количество отработанных месяцев за последние три года.

Чтобы высчитать свой коэффициент нужно общее количество лет страхового стажа разделить на 100%.

Например, если средний заработок человека за последние три года — 15 тыс. грн, а общий стаж — 29 лет, то:

15 000 х 0,29 (29:100%) = 4 350 грн / месяц.

Что влияет на окончательный размер пенсии

На размер пенсий в Украине влияет:

общий страховой стаж (включает только те месяцы, за которые работодатель платил налоги);

(включает только те месяцы, за которые работодатель платил налоги); средняя заработная плата за последние три года.

Из расчетов выше, можно сделать вывод, что чем выше зарплата у пенсионера, тем большую пенсию он будет получать.