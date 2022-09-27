Кошачий мэр Львова дал советы, как не замерзнуть зимой
Кошачий мэр Львова Левчик, живущий в городском совете вместе с псом-пиротехником Патроном, рассказал, как не замерзнуть этой зимой.
Видео с советами опубликовал городской голова Львова Андрей Садовый.
– Левчик перешел на новый уровень и теперь стал экспертом по энергоэффективности. Мы очень надеемся, что дети будут показывать это видео родителям, а родители – детям. Несмотря на легкую, развлекательную подачу, подготовка к зиме – действительно важная тема. На видео много полезных советов о том, как правильно приготовиться, чтобы не замерзнуть, – отметил он.
Как обогреть дом, если не будет отопления
- Если прилетят российские ракеты, батареи могут не греть. Поэтому Левчик уже приготовил дрова для печи.
- Если у вас есть печь, кот советует иметь дома огнетушитель и песок.
- Если в квартире нет печи, следует иметь электрический обогреватель – тогда нужно проверить, хорошо ли электричество работает.
Также Левчик рассказал, как сохранить тепло в доме.
На зиму лучше заклеить окна, чтобы через них не проходил холод. Кроме того, нужно сделать запас пищи и воды.
Если газовая плита не будет работать, может помочь электрическая или сухой спирт.
Как оставаться на связи
– У Левчика есть павербанк, чтобы всегда быть на связи со всеми. Хвостатые должны слаженно управлять миром, — отметили на видео.
Кроме павербанка дома нужно иметь фонарики и радио на батарейках.
Как нужно экономить воду и свет
— Левчик – мудрый кот. Чтобы не случилась беда, он начинает экономить уже сейчас. Выключает свет в комнатах, когда его там нет. Выключает воду, когда он не пользуется ею. Не выжигает газ без надобности, – говорят в видео.
До наступления холодов украинцам также следует запастись теплой одеждой, термобельем, теплыми одеялами.