Сентябрь, 27 в 18:36

Кошачий мэр Львова Левчик, живущий в городском совете вместе с псом-пиротехником Патроном, рассказал, как не замерзнуть этой зимой.

Видео с советами опубликовал городской голова Львова Андрей Садовый.

– Левчик перешел на новый уровень и теперь стал экспертом по энергоэффективности. Мы очень надеемся, что дети будут показывать это видео родителям, а родители – детям. Несмотря на легкую, развлекательную подачу, подготовка к зиме – действительно важная тема. На видео много полезных советов о том, как правильно приготовиться, чтобы не замерзнуть, – отметил он.

Как обогреть дом, если не будет отопления

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Если прилетят российские ракеты, батареи могут не греть. Поэтому Левчик уже приготовил дрова для печи.

Если у вас есть печь, кот советует иметь дома огнетушитель и песок.

Если в квартире нет печи, следует иметь электрический обогреватель – тогда нужно проверить, хорошо ли электричество работает.

Также Левчик рассказал, как сохранить тепло в доме.

На зиму лучше заклеить окна, чтобы через них не проходил холод. Кроме того, нужно сделать запас пищи и воды.

Если газовая плита не будет работать, может помочь электрическая или сухой спирт.

Как оставаться на связи

– У Левчика есть павербанк, чтобы всегда быть на связи со всеми. Хвостатые должны слаженно управлять миром, — отметили на видео.

Кроме павербанка дома нужно иметь фонарики и радио на батарейках.

Как нужно экономить воду и свет

— Левчик – мудрый кот. Чтобы не случилась беда, он начинает экономить уже сейчас. Выключает свет в комнатах, когда его там нет. Выключает воду, когда он не пользуется ею. Не выжигает газ без надобности, – говорят в видео.

До наступления холодов украинцам также следует запастись теплой одеждой, термобельем, теплыми одеялами.