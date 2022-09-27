Зимние каникулы 2022-2023: когда начнутся и сколько продлятся
Самое любимое время всех школьников — каникулы. Дети с нетерпением ждут нескольких недель отдыха от учителей и домашних заданий.
Зимние каникулы — очень особенные, ведь это время Нового года, рождественских празднований, катания на санках и лапатого снега.
Когда зимние каникулы в Украине в 2022 году — далее в материале Фактов ICTV.
Зимние каникулы 2022/2023
Несмотря на полномасштабную войну в Украине, школьники вышли на учебу как обычно — 1 сентября.
Кто-то пошел в школу на очное обучение, кто-то — остался на дистанционке.
Несмотря на войну, кое-что остается неизменным. В частности, образовательный процесс. В 2022/2023 годах учебный год традиционно состоит из двух семестров, каждый из которых делится на две четверти.
После каждой четверти школьники уходят на заслуженный отдых.
В этом году зимние каникулы продлятся с 25 декабря 2022 года до 8 января 2023 года.
Каникулы в Украине 2022-2023
Общий план каникул такой:
- осенние – с 24 октября до 30 октября 2022 года;
- зимние – с 25 декабря 2022 года до 8 января 2023 года;
- весенние – с 17 марта до 2 апреля 2023 года;
- летние — с 25 мая до 1 сентября 2023 года.
Кроме того, украинские школьники будут иметь и несколько государственных выходных. Дети будут отдыхать:
- с 6 по 8 марта – Международный женский день;
- с 1 по 4 мая – День труда, Пасха;
- с 8 по 10 мая – День памяти и примирения и День Победы.