Сентябрь, 27 в 18:20

Самое любимое время всех школьников — каникулы. Дети с нетерпением ждут нескольких недель отдыха от учителей и домашних заданий.

Зимние каникулы — очень особенные, ведь это время Нового года, рождественских празднований, катания на санках и лапатого снега.

Когда зимние каникулы в Украине в 2022 году — далее в материале Фактов ICTV.

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Зимние каникулы 2022/2023

Несмотря на полномасштабную войну в Украине, школьники вышли на учебу как обычно — 1 сентября.

Кто-то пошел в школу на очное обучение, кто-то — остался на дистанционке.

Несмотря на войну, кое-что остается неизменным. В частности, образовательный процесс. В 2022/2023 годах учебный год традиционно состоит из двух семестров, каждый из которых делится на две четверти.

После каждой четверти школьники уходят на заслуженный отдых.

В этом году зимние каникулы продлятся с 25 декабря 2022 года до 8 января 2023 года.

Каникулы в Украине 2022-2023

Общий план каникул такой:

осенние – с 24 октября до 30 октября 2022 года;

– с зимние – с 25 декабря 2022 года до 8 января 2023 года;

с весенние – с 17 марта до 2 апреля 2023 года;

– с летние — с 25 мая до 1 сентября 2023 года.

Кроме того, украинские школьники будут иметь и несколько государственных выходных. Дети будут отдыхать: