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Факты / Україна / Общество

Зимние каникулы 2022-2023: когда начнутся и сколько продлятся

Владислава Ткаченко, Редакторка сайта
Зимние каникулы 2022-2023: когда начнутся и сколько продлятся

Самое любимое время всех школьников — каникулы. Дети с нетерпением ждут нескольких недель отдыха от учителей и домашних заданий.

Зимние каникулы — очень особенные, ведь это время Нового года, рождественских празднований, катания на санках и лапатого снега.

Когда зимние каникулы в Украине в 2022 году — далее в материале Фактов ICTV.

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Зимние каникулы 2022/2023

Несмотря на полномасштабную войну в Украине, школьники вышли на учебу как обычно — 1 сентября.

Кто-то пошел в школу на очное обучение, кто-то — остался на дистанционке.

Несмотря на войну, кое-что остается неизменным. В частности, образовательный процесс. В 2022/2023 годах учебный год традиционно состоит из двух семестров, каждый из которых делится на две четверти.

После каждой четверти школьники уходят на заслуженный отдых.

В этом году зимние каникулы продлятся с 25 декабря 2022 года до 8 января 2023 года.

Каникулы в Украине 2022-2023

Общий план каникул такой:

  • осенние – с 24 октября до 30 октября 2022 года;
  • зимние – с 25 декабря 2022 года до 8 января 2023 года;
  • весенние – с 17 марта до 2 апреля 2023 года;
  • летние с 25 мая до 1 сентября 2023 года.

Кроме того, украинские школьники будут иметь и несколько государственных выходных. Дети будут отдыхать:

  • с 6 по 8 марта – Международный женский день;
  • с 1 по 4 мая – День труда, Пасха;
  • с 8 по 10 мая – День памяти и примирения и День Победы.
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