Идем вслед за разминированием: Кубраков рассказал о восстановлении инфраструктуры на Харьковщине

Сентябрь, 28 в 13:22

После деоккупации части Харьковской области Министерство инфраструктуры, Укравтодор, Укрзализныця и подрядные организации обеспечили расчистку почти 200 км автомобильных дорог, а также вернули железнодорожное сообщение в 45 населенных пунктов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

— ВСУ продолжают освобождать оккупированные города и села Харьковщины, ГСЧС разминируют наши земли, а мы идем следом и восстанавливаем транспортную инфраструктуру там, где это возможно. Сейчас в области работают более 10 государственных и частных компаний – все вместе для максимально быстрого восстановления. Только вчера к работам было задействовано 12 компаний, 129 рабочих и 52 единицы спецтехники, — написал министр.

За две недели дорожники очистили почти 200 км дорог. Благодаря этому налаживается стабильная поставка гуманитарной помощи для жителей освобожденных общин

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Кубраков добавил, что Укравтодор работает на шести ключевых автодорогах: М-03 Киев – Харьков – Довжанский, Н-26 Чугуев – Меловое, Т-21-10 Шевченко – Балаклея – Первомайский – Кегичевка, Р-78 Харьков – Змиев – Балаклея – Гороховатка, Т-21-22 Изюм – Барвенково, Т-21-17 Дергачи – Казачья Лопань — /М-20/.

Также восстанавливается железнодорожная инфраструктура и сообщение деоккупированных общин.

— Уже восстановлено пассажирское сообщение по маршрутам Харьков — Балаклея, Харьков — Дергачи и Харьков — Чугуев. В общем, железнодорожное сообщение уже вернули в более 45 населенных пунктов Харьковской области. На направлениях Харьков — Изюм, Харьков — Казачья Лопань и Харьков — Купянск пока еще работают взрывотехники. Как только они завершат работу, мы начнем работы по восстановлению железнодорожного сообщения, — добавил Кубраков.

По его словам, в восстановительных работах задействовано около 100 железнодорожников, а также десятки единиц спецтехники.