Сентябрь, 28 в 17:04

С 1 октября в Украине увеличится размер минимальной заработной платы. Это повлияет на некоторые налоги и штрафы.

В то же время граждане, которые бесплатно приютили переселенцев, смогут рассчитывать на большую сумму компенсации.

Что еще изменится в Украине с 1 сентября 2022 и в течение месяца – читайте в материале.

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Увеличение минималки

С 1 октября минимальная заработная плата-2022 в Украине вырастет на 200 грн и составит 6 700 грн. В почасовом размере – это 40,46 грн.

Из-за повышения минимальной зарплаты вырастет минимальный размер единого социального взноса. С 1 октября он будет составлять 1 474 грн (6700*22%), максимальный — 22 110 грн (6700*15*22%).

Однако ставки единого налога для физлиц-предпринимателей не меняются. Они останутся для:

І группы – до 10% от прожиточного минимума (он также остается без изменений на уровне 2,6 тыс. грн);

ІІ группы – до 20% от минимальной зарплаты, но по состоянию на 1 января, то есть 6,5 тыс. грн;

ІІІ – определяется в процентах от дохода;

IV группы – зависит от количества земли в пользовании.

Также с 1 октября вырастут штрафы за нарушение трудового законодательства. Их размеры отличаются в зависимости от статьи, но они привязаны к минимальной зарплате.

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Индексация пенсий

Как сообщили в Пенсионном фонде, в связи с повышением зарплаты вырастет минимальный размер пенсий по возрасту неработающим гражданам, которые достигли возраста 65 лет и имеют страховой стаж (для мужчин — не менее 35 лет, для женщин — не менее 30 лет).

С 1 октября минимальный размер пенсии по возрасту у таких пенсионеров будет составлять 2 680 грн (6700*40%).

Также на повышение выплат с 1 октября могут рассчитывать пенсионеры, которым исполнилось от 70 до 75 лет. Им будет установлена ​​ежемесячная компенсационная доплата к пенсии в размере до 300 грн.

Кроме того, с 1 октября вырастут минимальные размеры военных пенсий по инвалидности. В частности, минимальные выплаты для людей с инвалидностью в результате войны в зависимости от группы и звания составят от 4 396 грн до 6 532 грн.

В целом для лиц с инвалидностью в результате войны размер минимальной пенсионной выплаты не может быть ниже:

I группа – 650% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (13 175 грн);

ІІ группа – 525% прожиточного минимума (10 641,75 грн);

ІІІ группа – 360% прожиточного минимума (7 297 грн).

Начало отопительного сезона

Украинцы уже готовятся к сложной зиме в условиях полномасштабной войны. Обычно отопительный сезон стартует в середине октября.

Ранее министр развития общин и территорий Алексей Чернышев сообщил, что в этом году тепло в украинских домах должно появиться после 15 октября. Но все будет зависеть от погодных условий.

Решение о начале и окончании отопительного сезона принимается органами местного самоуправления. Он должен стартовать, если в течение трех дней средняя дневная температура наружного воздуха составляет +8°С и ниже.

Действующие нормы предусматривают, что температура воздуха в жилых помещениях (при условии их утепления) в этом году должна быть обеспечена на уровне +18°С, а в угловых комнатах +20°С.

Выплата субсидий

Правительство Украины продолжит выплачивать субсидии украинцам, которым необходима помощь с оплатой коммунальных платежей.

Однако Кабмин немного изменил правила начисления. Теперь выплаты будут происходить через органы Пенсионного фонда Украины. Такое решение приняли, чтобы выплачивать льготы гражданам, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за полномасштабной войны.

Все, кто имеет право на субсидию, продолжат ее получать на местах временного проживания.

Те, кому уже поступают выплаты, изменения механизма на себе не ощутят. Граждане будут получать субсидию на карточные счета или через Укрпочту.

Коммуналка

С 1 октября коммунальные тарифы в Украине не изменятся. Клиенты Нафтогаза, который выполняет роль поставщика последней надежды, продолжат платить за газ 7,96 грн за куб. м.

Без изменений остаются тарифы на свет. Потребители, которые используют за месяц до 250 кВт/ч, будут платить за электричество 1,44 грн.

Для домохозяйств, потребляющих более 250 кВт/ч в месяц, тариф останется на уровне 1,68 грн.

В целом тарифы на распределение газа, отопление и горячую воду не будут повышаться в течение действия военного положения в Украине и шести месяцев после его окончания.

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Выплаты за приют переселенцев

С 1 октября украинцы, которые приютили в своих домах переселенцев, будут получать около 900 грн в месяц на каждого такого перемещенного человека. Раньше эта сумма была на уровне 450 грн.

Во время отопительного сезона на каждого переселенца будут дополнительно выплачивать 900 грн.

Также с 1 октября переселенцы смогут получать услуги по месту своего фактического пребывания. Благодаря этому внутренне перемещенные лица в любом региональном управлении социальной защиты смогут:

быстро изменить в справке ВПЛ неактуальное место жительства;

исправить ошибочные или некорректные данные в заявлении на получение справки ВПЛ;

выяснить и устранить причину задержки пособия на проживание.

Органы соцзащиты будут предоставлять услуги независимо от того, какой адрес указан у человека в документах.

Между тем жители Закарпатской области, которые в октябре бесплатно приютят вынужденных переселенцев на месяц и дольше, получат единоразовую помощь в размере 4 тыс. грн.

Выплаты будут делать из областного бюджета в рамках региональной программы Забота.

Доступная ипотека

С 1 октября в Украине стартует программа Доступная ипотека. Получить льготный кредит под 3% на 20 лет с первоначальным взносом в размере 20% для покупки жилья смогут:

военнослужащие, работники сектора безопасности и обороны;

медики;

учителя и педагогические работники;

ученые.

Работодатели этих категорий сотрудников смогут компенсировать им первоначальный взнос и часть тела кредита за счет бюджетных программ (размер компенсации зависит от выслуги).

В рамках программы Доступная ипотека можно будет купить жилье до 52,5 кв. м общей площади + 21 кв. м на каждого следующего члена семьи.

Если речь идет об областном центре, то это должно быть здание, которое находится в эксплуатации не более 10 лет. Стоимость не должна превышать оценочную, определенную оценщиком или сотрудником банка.

Также стоимость 1 кв. м не должна превышать опосредованную стоимость дома, определенную Минрегионом и увеличенную в 2,5 раза для областных центров, городов с населением более 300 тыс. человек на расстоянии до 15 км от Киева, вдвое – для городов с населением 100-300 тыс. человек, в 1,75 раза – для других населенных пунктов.

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В Минэкономики уверяют, что жилье обязательно застрахуют от риска случайного уничтожения или случайного повреждения на полную оценочную стоимость.

Также массовую ипотеку обещают цифровизировать, чтобы оформлять заявку на кредит можно было через портал Дія.

По словам министра экономики Юлии Свириденко, на следующем этапе – с начала 2023 года – программа станет массовой. Поэтому получить дешевый ипотечный кредит (под 7% годовых) смогут все украинцы, которые соответствуют требованиям.

Воинский учет женщин

Министерство обороны Украины отсрочило на год сроки обязательного взятия женщин соответствующих профессий и специальностей на воинский учет.

Он должен был стартовать 1 октября этого года. Однако министр обороны Алексей Резников подписал приказ, которым отсрочил его до 1 октября 2023 года.

За это время парламентарии смогут на законодательном уровне установить, что военный учет женщин соответствующих профессий/специальностей является исключительно добровольным.

Е-очередь в пограничных пунктах пропуска

В октябре заработает сервис электронной очереди для перевозчиков на пограничных пунктах пропуска. На первом этапе будет запущен пилотный проект на одном из пунктов пропуска.

В тестовом режиме будет работать веб-портал с возможностью записи в очередь из любой точки выезда. А уже к концу года презентуют мобильное приложение.

По словам замминистра инфраструктуры Мустафы Найема, система будет предусматривать интеграцию с таможенными базами данных для приоритета грузов, а также сможет самостоятельно управлять потоками грузов в зависимости от группы товаров.

Использование е-очереди будет полностью бесплатным для перевозчиков.

Штрафы для водителей

С 1 октября по 1 мая на всех механических транспортных средствах вне населенных пунктов должны быть включены дневные ходовые огни, а в случае их отсутствия — ближний свет фар.

Это правило действует круглосуточно, то есть днем ​​тоже. Включать свет водителей просят, чтобы дополнительно обозначать транспортное средство в условиях недостаточной видимости в осенне-зимний период и предотвратить ДТП.

За невыполнение этого правила можно получить штраф в размере от 425 до 510 грн.