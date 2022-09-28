Сентябрь, 28 в 16:32

Летом 2022 Совместно Кемп состоялся в трех городах Закарпатской области — Сваляве, Иршаве и Ужгороде.

Всего более 6 тыс. детей и молодых людей из 30 общин Закарпатья приняли участие в проекте.

Больше всего детей-участников среди ВПЛ были родом из Донецкой, Киевской, Харьковской и Днепропетровской областей.

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Совместно Кемп организован ОО Культурная платформа Закарпатья при поддержке Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине в сотрудничестве с Закарпатской областной военной администрацией и местными органами власти.

Совместно Кэмп объединил 6 тыс. местных и внутренне перемещенных детей из 30 общин Закарпатья / 6 фотографий

Цель Совместно Кемпа — содействие социальной сплоченности местных и внутренне перемещенных детей, создание возможностей для проживания собственных эмоций, адаптация к сложной ситуации.

Участники проекта также получили полезные знания и креативные навыки от ведущих преподавателей.

Работая с лекторами и менторами по креативной экономике, дети и молодежь учились создавать собственные истории и видео, испытывали себя в роли режиссеров, актеров, журналистов, дизайнеров, пожарных и даже мэров.

Каждый цикл тематических занятий представлял собой комбинацию теоретических и практических знаний, на основе которых дети и подростки создавали авторский контент.

Результатом работы с менторами стали видео, постеры и афиши, музыкальные треки и NFT. В них речь шла о здоровом питании, демократии, равенстве, гигиене, прививках, минной безопасности, сохранении окружающей среды и тому подобное.

Такая практика была призвана помочь адаптации детей и молодежи, формированию позитивных отношений со сверстниками и родителями.

Совместно Кэмп объединил 6 тыс. местных и внутренне перемещенных детей из 30 общин Закарпатья / 5 фотографий

Среди мероприятий Совместно Кемпа — более 30 спортивных лиг вместе со всеукраинским движением Александра Педана Junior, более 20 киносеансов от Планеты Кино и более 300 мастер-классов от ведущих экспертов инновационного сектора и креативной экономики.

Совместно Кэмп объединил 6 тыс. местных и внутренне перемещенных детей из 30 общин Закарпатья / 2 фотографии

С 24 февраля Закарпатье приютило более 400 тыс. ВПЛ.

Война и вынужденный переезд негативно влияют на развитие детей, их стрессоустойчивость, отношения с другими, отношение к обществу и самим себе.

Такие площадки как Совместно Кемп смягчают психологическую травму и помогают прожить сложный период благодаря глубокой интеграции в экосистему социализационных проектов и активностей.

Дальнейшие проекты Культурной платформы Закарпатья и ЮНИСЕФ Украина направлены на взаимодействие с детьми в школьной среде, подготовку и привлечение их к образовательному процессу.

Анонсы событий и подробная информация на сайте, в Facebook и Instagram.

Как это было, можно посмотреть по ссылке ниже:

https://drive.google.com/drive/folders/1xBT0f3dYeqSs6NMktm7D8tb_Wa-SaRtm