Благотворительный фонд Будущее для Украины откроет во Львове первый бесплатный развивающий хаб

Сентябрь, 29 в 17:47

Благотворительный фонд Future for Ukraine откроет во Львове бесплатный развивающий хаб Левчик для детей с расстройствами аутистического спектра.

Проект реализуется при поддержке Инклюзивно-ресурсных центров во Львове.

Команда уже подписала договор аренды в историческом здании площадью 600 кв. м и нашла мецената для запуска проекта, которым стал украинский бизнесмен Вадим Столар.

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Открытие запланировано на начало декабря этого года.

Благодаря меценатским средствам фонд закроет расходы на все ремонтные работы для будущего функционирования центра, а также ежемесячную аренду помещения.

— Как многодетный отец я знаю, каких титанических усилий стоит вырастить детей. Но оно того стоит, потому что каждый украинский ребенок — это наше светлое будущее. И будущее должно быть у каждого ребенка. Это — лучшая инвестиция, которую возможно сделать в жизни, — отмечает бизнесмен Вадим Столар.

По состоянию на 1 августа, во Львовской области официально зарегистрировались 245 тыс. ВПЛ. Среди них почти 750 детей с аутизмом. Они нуждаются в помощи, системной реабилитации и социализации.

В программе хаба предусмотрены следующие коррекционные занятия: ABA-терапия и PECS-терапия, занятия с логопедом и нейропсихологом, арт-терапия, сенсорная интеграция, адаптивная физкультура, кинезиотерапия и др.

В частности, игровые упражнения направлены на физическое и эмоциональное развитие, помощь в социализации, повышение уровня владения собственным телом.

В заведении будет отдаваться предпочтение детям переселенцев, поскольку из-за войны и вынужденного переезда дети с расстройством спектра аутизма (РСА) находятся в сильном стрессе. Это может навредить их психике и спровоцировать задержку в развитии на годы.

В Фонде рассказывают, что ежемесячно планируют помогать более 100 детям с расстройствами аутистического спектра.

— Люди быстро включаются в помощь военным. И это правильно, потому что все хотят как можно более быстрой победы. Мы как фонд думаем о будущем Украины, а это наши дети. Сверхважно сейчас заботиться об их психологическом состоянии. Поэтому помощь детям является для нас одним из приоритетных направлений, — отмечает директор по стратегии FFU Елена Николаенко.

Для поддержания деятельности хаба нужно почти 800 тыс. грн в месяц.

Именно поэтому Фонд вскоре начнет фандрейзинговую кампанию, чтобы как можно быстрее обеспечить деятельность центра на ближайший период.