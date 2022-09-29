Сентябрь, 29 в 15:04

Многие люди, которые получают пенсию, в последнее время жалуются на то, что им не приходят выплаты на карту. Причин тому может быть много, но одна из них – это заморозка ваших пенсионных выплат.

Читайте, почему не приходит пенсия на карту и что с этим делать, в нашем материале.

Почему не приходит пенсия на карту

Если вам некоторое время не приходит пенсия на карту, ее могли заморозить. Заморозка пенсионных выплат – это когда вам прекратили начисление пенсии.

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Замораживают пенсию в некоторых случаях, но чаще всего тогда, когда вы не снимаете деньги более шести месяцев.

Также Пенсионный фонд прекращает выплату пенсии в том случае, если вы указали недостоверные сведения при оформлении выплат, в других случаях, предусмотренных законом, и когда пенсионер умер.

Когда начинают выплачивать пенсионные выплаты

Пенсию начинают выплачивать за решением территориального органа ПФ на протяжении 10 дней после того, как выясняют обстоятельства условий для возобновления выплат.

Как только у вас приостановились пенсионные выплаты, вы должны сообщить об этом органу Пенсионного фонда.

Если вы устроились на работу на должность, которая дает право на выплаты за выслугу лет, выплата пенсии останавливается на весь период работы на этой должности.

Как получить пенсию за прошедшее время

Если вы имели право на выплату пенсии, но не получали ее по своей вине, то выплаты начисляют, но не больше, чем за три года. За год вам выплатят пенсию сразу, а все остальное будут выплачивать каждый месяц равными частями (сумма не будет превышать размер текущей пенсии).

Для этого вам необходимо обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда.

Почему не приходит пенсия на карту: как восстановить пенсионные выплаты

Сначала нужно обратится в ближайший орган ПФ и подать заявление, написанное от руки.

С собой необходимо взять паспорт и идентификационный код.

После этого работники Пенсионного фонда проверят ваши документы и заявление.

Пенсионные выплаты возобновляются.

Таким образом вы сможете получить выплаты, которые вам все это время не приходили (или вы сами не забирали).