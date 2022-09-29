Низкие зарплаты во время военного положения не повлияют на размер пенсий: что предусмотрено законом

Сентябрь, 29 в 14:40

Чтобы увеличить размер пенсии, пенсионерам могут не учитывать зарплату, заработанную в период военного положения.

Дело в том, что во время военного положения не каждый украинец имеет высокие заработки, поэтому в Раде приняли закон, который позволяет не учитывать месяца с невыгодным заработком при исчислении размера пенсии.

Таким образом, низкие зарплаты, заработанные во время военного положения, не повлияют на размер пенсий.

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Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

2 сентября 2022 года был принят Закон О внесении изменения в статью 40 Закона Украины Об общеобязательном государственном пенсионном страховании по оптимизации заработной платы при исчислении пенсии за периоды страхового стажа во время военного положения.

— Закон позволяет, если это целесообразно, исключить из периода, за который учитывается зарплата для исчисления пенсии, месяцы заработной платы, начисленной в период военного положения и в течение трех месяцев после его прекращения, — сообщили в ПФУ.

В Пенсионном фонде напомнили, что для исчисления размера пенсии учитывается заработная плата за все периоды страхового стажа с июля 2000 года. Начисленная зарплата каждого человека учитывается для пенсии через индивидуальный коэффициент, который определяется на каждый месяц.

Именно поэтому, чтобы не портить пенсионерам будущую пенсию, предусмотрена возможность исключения из периода, за который учитывается зарплата для исчисления пенсии, месяца с невыгодным заработком.

В результате, увеличивается зарплата, с которой исчисляется пенсия, соответственно увеличивается и размер пенсии.