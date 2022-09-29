Сентябрь, 29 в 15:55

Из-за полномасштабной войны в Украине, в этом году части украинцев автоматически переназначат субсидию, которую они получали в 2021 году.

В то же время, те украинцы, которые переехали, должны написать заявление на назначение субсидии по новому месту жительства. Как это сделать — смотрите в нашем материале.

Эту новость сообщил заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко во время телемарафона.

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— Человек может продолжить получать субсидию, которая была назначена в городе, откуда он переместился — и это будет проводиться автоматически. Или человек может обратиться по фактическому месту жительства и назначить субсидию там, где он фактически находится, и где ему нужно оплачивать субсидию, – отметил Музыченко.

Чтобы оформить субсидию после переезда, необходимо подтвердить проживание на новом месте. Это может быть договор аренды жилья или справка ВПЛ.

Как оформить субсидию на новом месте жительства

Чтобы продолжить получать субсидию по новому месту жительства, необходимо:

Обратиться в Центр предоставления административных услуг или в органы территориальной общины, либо в службу социальной защиты. Предоставить работникам центра документы, подтверждающие ваше перемещение с места, где вы получали субсидию в 2021 году. Написать заявление на назначение субсидии по новому месту жительства.

Какие документы нужны

Вам понадобится:

заявление;

паспорт, идентификационный код;

справка о получении статуса внутренне перемещенного лица (если есть);

документы, которые закрепляют право на получение льгот (если есть);

сведения о семейных доходах;

информация о лицах, проживающих в доме/квартире.