Украинские бойцы сбили два российских штурмовика Су-25 в Николаевской области

Сентябрь, 29 в 19:17

В Николаевской области украинские бойцы сбили два российских бронированных штурмовика Су-25, предназначенных для авиационной поддержки в зоне боевых действий и уничтожения объектов по координатам.

По данным Воздушных сил ВСУ, самолеты РФ сбили в Баштанском районе Николаевской области воины зенитной ракетной Одесской бригады Воздушное командование Юг.

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За вчерашние сутки, кроме уничтоженных четырех ракет Х-59, подразделения зенитных ракетных войск Воздушных сил ВСУ ликвидировали три беспилотника оперативно-тактического уровня Орлан-10.

Накануне российские истребители Су-35 применили пять управляемых авиационных ракет класса воздух-поверхность типа Х-59 по объектам Днепропетровской и Запорожской областей.

В Воздушных силах ВСУ отметили, что сбили четыре из них. Одна ракета сбита в Запорожской области, одна – в Криворожском районе, а еще две ракеты уничтожены в районе Синельниково.