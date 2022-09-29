Сентябрь, 29 в 16:58

В Украине еще дважды до конца 2022 года будет повышаться размер пенсионных выплат для отдельных категорий граждан – с 1 октября и 1 декабря.

Об этом сообщил в эфире общенационального телемарафона заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко.

– В прошлом году мы планировали несколько этапов повышения пенсионного обеспечения, на это закладывались средства. И с 1 октября состоятся перерасчеты, – отметил он.

Так, с 1 октября вырастет размер минимальной зарплаты – на 200 грн, до 6 700 грн. В связи с этим повысится минимальная пенсия по возрасту для неработающих украинцев, достигших возраста 65 лет и имеющих полный страховой стаж (мужчины не менее 35 лет, женщины – не менее 30 лет). С 1 октября размер пенсии для таких граждан составит 2 680 грн.

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Кроме того, пенсионерам, которым исполнилось 70 лет, будут начислять ежемесячную компенсационную выплату в размере до 300 грн, до достижения ими 75 лет.

Также с 1 октября вводится дополнительная гарантия пенсионерам в возрасте от 70 лет, которые имеют страховой стаж не менее 35 лет для мужчин и не менее 30 лет для женщин. Минимальный размер пенсий таких людей не должен быть ниже 3 тыс. грн.

Вырастут и минимальные размеры “военных” пенсий по инвалидности:

для людей с инвалидностью в результате войны размер выплат будет составлять от 4 396 грн до 6 532,50 грн (в зависимости от группы инвалидности и военного звания);

для других – от 4 186 грн до 5 986,50 грн.

А с 1 декабря этого года пенсии возрастут из-за увеличения прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц до 2 093 грн. Кроме того, неработающим пенсионерам до 70 лет с полным страховым стажем минимальная пенсия будет установлена на уровне 2 500 грн.

Что ждет пенсионеров в следующем году

Как отметил Виталий Музыченко, в следующем году такие повышения для пенсионеров в государственном бюджете не предусмотрены.

– Мы говорим о том, что это будет бюджет, предусматривающий полноценное и первоочередное финансирование армии, безопасности и обороны – это приоритет №1. Но приоритет №2 – это все-таки социальные выплаты, – заявил Музыченко.

Он уточнил, что общий бюджет социальных расходов на 2023 год составляет около 800 млрд грн, из которых 233 млрд грн заложено на пенсии.

В целом повышение социальных стандартов в 2023 году планируется на уровне 5,4% (в расчете год к году).

– Конечно, это очень мало, но это то, что мы можем себе позволить… Если будут изменения – на фронте, в военном плане, в социально-экономическом плане, то конечно приоритетом мы будем закладывать дальнейший рост доходов населения, — заверил Музыченко.

Ранее в Минсоцполитики сообщали, что правительство планирует провести традиционную индексацию пенсий с 1 марта 2023 года с учетом инфляции и средней зарплаты. В проекте госбюджета закладываются соответствующие средства.