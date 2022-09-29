Сентябрь, 29 в 18:22

Многие украинцы переживают, что субсидии в 2022 году могут отменить или значительно сократить.

Однако беспокоиться не нужно, в Минсоцполитики подчеркнули, что средства из бюджета на социальную помощь уже выделили.

Сумма на 2022/23 год составляет 37,9 млрд грн. И она может полностью покрыть все потребности граждан.

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Украинцев также интересует вопрос, можно ли получить субсидию, если в доме прописан человек, который фактически не проживает там.

Факты ICTV спросили у адвоката Екатерины Анищенко, как получить субсидию, если человек зарегистрирован, но не проживает с вами в доме.

Субсидия 2022

Екатерина Анищенко объяснила, что жилищная субсидия рассчитывается на всех членов домохозяйства.

Но в случае, когда количество членов семьи, которые фактически проживают в доме, меньше, чем количество зарегистрированных в нем лиц, социальные нормы рассчитываются только на тех, кто точно проживает на этой жилой площади.

Поэтому доходы людей, которые зарегистрированы в доме, но фактически по этому адресу не проживают, в совокупный доход домохозяйства не учитываются.

Как доказать, что человек не проживает с вами

Доказательствами того, что человек не проживает вместе с претендентом на получение субсидии, являются:

акты, подписанные и составленные уполномоченными лицами (инспекторами);

справка, выданная на основании акта о подтверждении факта непроживания, подписанная не менее чем тремя соседями;

документ, подтверждающий место нахождения лица в другой административно-территориальной единице (городе, области) в связи с работой, лечением, обучением, длительной командировкой, отбыванием наказания и тому подобное;

договоры аренды жилья в другом месте.

Екатерина Анищенко добавляет, что в заявлении и декларации на получение субсидии стоит указывать всех зарегистрированных лиц.

Кроме того, к ним нужно прикреплять один из вышеупомянутых документов в подтверждение того, что лицо с вами не проживает.

В противном случае заявление и декларация будут считаться недействительными, если вы не укажете всех, кто прописан в доме.

— Если количество лиц, указанных в сведениях о составе зарегистрированных в доме, отличается от количества лиц, которым начисляется плата за жилищно-коммунальные услуги, решение о количестве членов домохозяйства, на

которых назначается жилищная субсидия, принимается структурным подразделением по вопросам социальной защиты населения на основании акта обследования материально-бытовых условий домохозяйства, — объясняет адвокат.

Поэтому Екатерина Анищенко рекомендует получателям субсидии не скрывать информацию, которая может повлиять на размер и право на получение помощи, ведь рано или поздно во время проверок это станет известно.

Кроме того, адвокат напоминает: поскольку это бюджетные средства — их придется возвращать в случае указания ложной информации.

Поэтому каждый имеет возможность обратиться в органы соцзащиты по месту жительства и посоветоваться, что лучше предпринять.

Перерасчет субсидий в 2022 году состоится уже 5 октября. Ведь работникам государственных учреждений для расчета субсидии нужно получить еще определенные сведения: