Сентябрь, 30 в 10:43

Государственное бюро расследований вместе с Главным управлением разведки Минобороны провели специальную операцию и помогли двум украинским воинам вернуться из временно оккупированного города на подконтрольную Украине территорию.

Об этом сообщает пресс-центр ДБР.

Так, оперативники ДБР получили информацию, что двое украинских военных находятся во временно оккупированном городе на Востоке Украины. Оба получили ранения во время боев в марте 2022 года.

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— В конце сентября, когда украинские военнослужащие смогли самостоятельно передвигаться, отработали оперативную комбинацию для их эвакуации: приобрели автотранспорт, разработали основной и запасные маршруты движения и соответствующую легенду, — рассказали в ДБР.

25 сентября военные через блокпост пересекли линию столкновения и без проблем вернулись на подконтрольную Украине территорию.

В настоящее время военные проходят реабилитацию, а затем планируют продолжить военную службу.

Накануне Украина вернула из российского плена четырех морпехов и двух гражданских.