ДБР и ГУР помогли эвакуировать из оккупированного города двух военных ВСУ
Государственное бюро расследований вместе с Главным управлением разведки Минобороны провели специальную операцию и помогли двум украинским воинам вернуться из временно оккупированного города на подконтрольную Украине территорию.
Об этом сообщает пресс-центр ДБР.
Так, оперативники ДБР получили информацию, что двое украинских военных находятся во временно оккупированном городе на Востоке Украины. Оба получили ранения во время боев в марте 2022 года.
Для наших воинов нашли безопасное место, обеспечили всем необходимым для лечения, пока бойцы не поправились.
— В конце сентября, когда украинские военнослужащие смогли самостоятельно передвигаться, отработали оперативную комбинацию для их эвакуации: приобрели автотранспорт, разработали основной и запасные маршруты движения и соответствующую легенду, — рассказали в ДБР.
25 сентября военные через блокпост пересекли линию столкновения и без проблем вернулись на подконтрольную Украине территорию.
В настоящее время военные проходят реабилитацию, а затем планируют продолжить военную службу.
Накануне Украина вернула из российского плена четырех морпехов и двух гражданских.