Сентябрь, 30 в 12:59

В последнее время в сетях начала распространяться информация об единовременной денежной помощи от США, Германии, Польши и Литвы.

В сообщениях отмечается, что в связи с вооруженным конфликтом РФ, эти страны начисляют каждому украинцу единовременное пособие в размере 3 300 грн.

Но это фейк.

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На горячей линии Министерства социальной политики Фактам ICTV рассказали, что никакой официальной информации о помощи такого характера нет.

США, Германия, Польша и Литва не заявляли, что будут раздавать такие денежные выплаты украинцам.

— Официальной информации по поводу единовременного пособия не было. Сейчас украинцы могут получить государственную помощь на проживание, или помощь от международных организаций. Эта информация официальная и подтверждена. Что касается помощи в 3 300 грн от указанных стран, то это информация не проверена и не официальная, — отметили на горячей линии Минсоцполитики.

Кроме того, сейчас ширится множество фейков, которые под видом гуманитарных фондов собирают личные данные украинцев для мошеннических схем.

В управлении ООН по координации гуманитарных дел (УКГС ООН) отметили, что им известно о сообщениях, которые направляют на электронную почту граждан и распространяют на других платформах с ложными ссылками на Гуманитарный фонд для Украины.

— Такие схемы с целью получения денег и личных данных за якобы юридические услуги для получения помощи от ООН являются мошенническими. УКГС ООН, которое руководит Гуманитарным фондом для Украины, хочет предупредить общественные и гуманитарные организации, организации гражданского общества и волонтерские группы о мошенничестве и настоятельно рекомендует получателям таких сообщений не предоставлять личные данные и не совершать никаких оплат любой организации, которая обещает гуманитарную помощь, — сообщают в ООН.

Будьте осторожны и не присылайте личные данные неизвестным гуманитарным организациям. Если от вас требуют произвести оплату за оказание помощи или просят банковские реквизиты и CVV-код для перевода выплат, вы наткнулись на мошенников.

Если вы все же сообщили кому-либо свой CVV-код, немедленно обратитесь в свой банк и заблокируйте карту.

В Минсоцполитики добавили, при обнаружении непонятных сообщений о гуманитарной помощи, украинцы могут обращаться к Киберполиции по телефону 0800 505 170.