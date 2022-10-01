Порывы ветра 15-20 м/с: где в Украине объявили штормовое предупреждение
Фото: Unsplash
В Украине в воскресенье, 2 октября, ухудшится погода. На Правобережье страны объявлено штормовое предупреждение.
Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.
— 2 октября днем на Правобережье порывы ветра 15-20 м/с, — говорится в сообщении.
Синоптики предупредили о первом уровне опасности (желтый).
Сейчас смотрят
В столице и Киевской области прогнозируют южный ветер с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, а днем порывы 15-20 м/с. Ночью в Киеве ожидается дождь, а днем осадки лишь местами.
В целом, уже завтра в Украине немного похолодает. Температура воздуха будет составлять в среднем ночью +9 +14 градусов, а днем +13 +18 градусов. На юге и востоке ночью +12+17, а ночью до +23 градусов.