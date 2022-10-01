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Факты / Україна / Общество

Порывы ветра 15-20 м/с: где в Украине объявили штормовое предупреждение

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
погода дощ
Фото: Unsplash

В Украине в воскресенье, 2 октября, ухудшится погода. На Правобережье страны объявлено штормовое предупреждение.

Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

— 2 октября днем ​​на Правобережье порывы ветра 15-20 м/с, — говорится в сообщении.

Синоптики предупредили о первом уровне опасности (желтый).

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В столице и Киевской области прогнозируют южный ветер с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, а днем ​​порывы 15-20 м/с. Ночью в Киеве ожидается дождь, а днем ​​осадки лишь местами.

В целом, уже завтра в Украине немного похолодает. Температура воздуха будет составлять в среднем ночью +9 +14 градусов, а днем ​​+13 +18 градусов. На юге и востоке ночью +12+17, а ночью до +23 градусов.

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Источник: Укргидрометцентр
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