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Факты / Україна / Общество

Убегали через разрушенные мосты: как оккупанты “отошли” от Лимана

Юля Захарченко, редактор ленты
Убегали через разрушенные мосты: как оккупанты “отошли” от Лимана
Фото: Генштаб ВСУ

Российские оккупанты бегут из Лимана после успешного контрнаступления Вооруженных сил Украины в Донецкой области. Видео, на котором зафиксировано бегство захватчиков, попало в сеть.

— Лиман в Донецкой области. Видео снято на Лелеку, которую с вашей помощью приобрел Фонд. Силы обороны Украины окружили российскую группировку и контролируют все пути выхода из города, — сообщает фонд Повернися живим.

На видеозаписи с беспилотника можно заметить улицу, по которой в одном направлении двигается большое количество автомобилей, среди которых грузовики и военная техника. Оккупантов не смущают даже разрушенные мосты, через которые они пытаются спастись.

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