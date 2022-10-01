Убегали через разрушенные мосты: как оккупанты “отошли” от Лимана

Октябрь, 01 в 17:27

Российские оккупанты бегут из Лимана после успешного контрнаступления Вооруженных сил Украины в Донецкой области. Видео, на котором зафиксировано бегство захватчиков, попало в сеть.

— Лиман в Донецкой области. Видео снято на Лелеку, которую с вашей помощью приобрел Фонд. Силы обороны Украины окружили российскую группировку и контролируют все пути выхода из города, — сообщает фонд Повернися живим.

На видеозаписи с беспилотника можно заметить улицу, по которой в одном направлении двигается большое количество автомобилей, среди которых грузовики и военная техника. Оккупантов не смущают даже разрушенные мосты, через которые они пытаются спастись.

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