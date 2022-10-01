Октябрь, 01 в 7:01

Погода в октябре 2022 в Украине не будет отличаться какими-либо аномалиями. Средняя месячная температура ожидается в пределах +5 +11, что на два градуса ниже климатической нормы, характерной для этого месяца, прогнозируют синоптики Укргидрометцентра.

То есть будет немного прохладнее, но без затяжных дождевых периодов – количество осадков в пределах нормы (26-58 мм), в Карпатах местами 68-88 мм.

Согласно многолетним исследованиям, средняя месячная температура октября составляет +6 +13, в Карпатах – местами +4+5.

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Метеорологи фиксировали абсолютный максимум температуры в октябре на уровне +26 +34, в Крыму – до +35, в горных районах – до +21.

Минимально температура в этом месяце снижалась до –4 –16, а в северных, центральных, восточных областях и в Карпатах — до –17 –23, на юге Крыма бывало 0 –3 градуса.

Что касается заморозков, это обычное явление для первой половины октября.

Для этого месяца считается нормой среднее количество осадков 29-54 мм, в Прикарпатье и в горах Крыма – до 64-84 мм, в Закарпатье 86-106 мм и на высокогорье Карпат 120-129 мм.

До конца сентября синоптики прогнозируют дожди в большинстве регионов Украины. При этом в южных и восточных регионах немного потеплеет.

Ночная температура воздуха ожидается в диапазоне +6 +13, днем +15+21. На юге ночью +16, днем – до +25.

К концу недели количество осадков уменьшится.