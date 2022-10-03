Октябрь, 02 в 23:05

Когда на временно оккупированные территории возвращается флаг Украины, то о российских псевдореферендумах с фальшивыми бумажками никто не вспоминает, заявил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

— Это, знаете, тенденция такая… Недавно кто-то где-то проводил псевдореферендумы, а когда возвращается украинский флаг — о российском фарсе с какими-то там бумажками и какими-то там аннексиями никто и не вспоминает, — отметил глава государства.

Конечно, кроме правоохранительных органов Украины – каждый, кто причастен к любым элементам агрессии против нашего государства, будет отвечать за преступления, заверил президент.

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По его словам, на этой неделе в отчетах наибольшую часть занимает перечень освобожденных от врага населенных пунктов в рамках украинской оборонной операции.

— И я благодарю всех, кто приближает эти моменты побед, кто возвращает украинский флаг на его законные места на украинской земле. Спасибо всем: от генералов до рядовых, от профессиональных военных, разведчиков, спецслужб до волонтеров и каждого, кто помогает защищать наше государство, — сказал Зеленский.

Украина готовится к созданию учебного центра и завода компании Baykar, а также совместному производству авиадвигателей.

— Мощное совместное заявление имеем сегодня от лидеров девяти государств НАТО: Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Северной Македонии, Черногории, Польши, Румынии и Словакии. Они осудили российские эскалационные шаги и, что немаловажно, поддержали наше стремление стать полноправным членом НАТО.

Наиболее медийной сейчас стала история освобождения Лимана Донецкой области, но успехи наших воинов не ограничиваются только этим городом, заверил президент Украины.