Одна ошибка тянет за собой другую: ВСУ прорвали оборону оккупантов возле Купянска-Узлового

Украинские защитники прорвали оборону российских оккупантов на восточном направлении от Купянска-Узлового, заявил советник Офиса президента Алексей Арестович.

— Но злые российские языки говорят чудовищные вещи. Купянск-Узловой — на север видите, такой узел там образовался. Вот эти злые языки утверждают, что там на севере еще беда развивается в сторону Сватового.

Говорят, темпы продвижения такие, пишут злые российские языки, что буквально вот не знаешь, как это все полифицировать, потому что обороны нет. А знаешь почему их нет? Их дернули под Лиманом — одна ошибка тянет за собой другую ошибку, вторая ошибка, третья ошибка.