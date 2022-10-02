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Одна ошибка тянет за собой другую: ВСУ прорвали оборону оккупантов возле Купянска-Узлового

Юля Захарченко, редактор ленты
Требует проверки
Одна ошибка тянет за собой другую: ВСУ прорвали оборону оккупантов возле Купянска-Узлового
Фото: Офис президента

Украинские защитники прорвали оборону российских оккупантов на восточном направлении от Купянска-Узлового, заявил советник Офиса президента Алексей Арестович.

— Но злые российские языки говорят чудовищные вещи. Купянск-Узловой — на север видите, такой узел там образовался. Вот эти злые языки утверждают, что там на севере еще беда развивается в сторону Сватового.

Говорят, темпы продвижения такие, пишут злые российские языки, что буквально вот не знаешь, как это все полифицировать, потому что обороны нет. А знаешь почему их нет? Их дернули под Лиманом — одна ошибка тянет за собой другую ошибку, вторая ошибка, третья ошибка.

Арестович считает, что правильное наступление непосредственно зависит от оперативности действий и принятия решений с учетом обстановки на разных направлениях.

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— Смысл правильного наступления в том, что мы продвигаемся быстрее, чем они успевают оценить обстановку на основе ранее полученной информации и принять соответствующие решения.

Пока эти решения приняли, они опять не соответствуют обстановке, потому что наши все дальше, глубже, глубже и так далее. В этом смысл блицкрига, воздушно-наступательной операции, которая была проведена.

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Источник: Фейгин Live

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