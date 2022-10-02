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Факты / Україна / Общество

Оккупанты вывезли в Подмосковье 76 детей-сирот из Луганской области — Гайдай

Валентина Летяк, редактор ленты
Сергій Гайдай

Россияне продолжают увозить украинских детей. Еще 76 сирот они переместили из Луганской области в центры для несовершеннолетних в Московской области.

По словам главы ОВА Сергея Гайдая, четыре региона РФ должны принять их в составе семейных групп.

– В общей сложности еще 104 ребенка, которые находятся под наблюдением в социальных учреждениях так называемой ЛНР, готовятся к передаче под опеку российским семьям. Это позволяет оккупантам сократить пропасть поколений, особенно среди мужского населения, которая ежедневно растет вместе с количеством погибших военных, — подчеркнул он.

Гайдай говорит, что россиянам безразлично, потому что в Луганской области они временно, их потери накануне выросли в результате освобождения Лимана в Донецкой области.

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Фото: Сергій Гайдай

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