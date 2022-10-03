В Украине реализуют проект строительства нового флота — Зеленский
Украина реализует проект строительства нового флота для нашей страны и все другие планируемые идеи, заявил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 2 октября.
– И нет никакой причины, чтобы сорвался наш проект строительства нового флота для Украины. Мы реализуем все планы. Наша цель – это создание в Украине полноценной базы для обслуживания и строительства кораблей, — подчеркнул президент.
Зеленский отметил, что посещение главы Офиса президента Андрея Ермака компании Baykar – не символическое.
– Мы готовимся к созданию в Украине учебного центра и завода компании Baykar, а также совместного производства авиадвигателей. Обязательно реализуем эти проекты, – сказал Зеленский.
По его словам, Украина всегда была и станет одним из европейских центров военной и авиационной промышленности.
— И я горжусь, что могу сказать эти слова абсолютно уверенно и обоснованно по итогам уже 221 дня полномасштабной войны России против нашего государства, — подчеркнул он.