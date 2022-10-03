Октябрь, 02 в 23:36

Украина реализует проект строительства нового флота для нашей страны и все другие планируемые идеи, заявил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 2 октября.

– И нет никакой причины, чтобы сорвался наш проект строительства нового флота для Украины. Мы реализуем все планы. Наша цель – это создание в Украине полноценной базы для обслуживания и строительства кораблей, — подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что посещение главы Офиса президента Андрея Ермака компании Baykar – не символическое.

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– Мы готовимся к созданию в Украине учебного центра и завода компании Baykar, а также совместного производства авиадвигателей. Обязательно реализуем эти проекты, – сказал Зеленский.

По его словам, Украина всегда была и станет одним из европейских центров военной и авиационной промышленности.