Октябрь, 03 в 19:13

Уже понемногу ест и постепенно восстанавливается от контузии – в Днепре ветеринары рассказали о состоянии пса Крыма, пострадавшего в результате ракетного удара по частному дому в ночь на 29 сентября. Тогда после прилета российской ракеты Х-22 погибла семья – мама с двумя детьми и бабушка.

Видео и фото, как на развалинах разбитого дома сидит испуганный пес и плачет, почти никого не оставили равнодушным.

Владелица пса Крыма – родственница погибшей семьи, которая проживала рядом в доме и чудом уцелела – получила перелом ноги. Ее дом тоже разрушен.

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Рыжего щенка она привезла из Алупки 12-13 лет назад. Крыма обнаружили приехавшие по вызову спасатели. И сразу передали в зоослужбу. Пес был в крайне тяжелом психологическом состоянии – сначала ни на кого не реагировал, а затем вел себя агрессивно.

Ветеринары его обследовали и обнаружили несколько болезней и опухоль. Пес был контужен и частично оглох. И действительно плакал.

– Собаки плачут, собаки стрессуют, они не едят по несколько дней, собаки все понимают и очень переживают. У него сердечная недостаточность. И через почтенный возраст, ему 12 лет, лечение нужно очень ласковое. Контузия понемногу проходит. Он ест, но еще не очень хорошо, – говорит Ирина Пономаренко, начальница отдела регистрации животных КП Зооконтроль.

Сейчас Крым впервые после капельниц вышел на прогулку. Заботится о нем один работник, которому он доверяет. Пока пса будут лечить ветеринары, потому что и вернуть Крыма некуда – его двор разрушила российская ракета.

Напомним, в ночь на 29 сентября российская армия нанесла несколько ракетных ударов по Днепру. Во время прилета по частному сектору погибла целая семья, которая мирно спала в доме: бабушка Алла, мама Наталья и ее дети – 8-летний Иван и 9-летняя Василиса.

Тела людей спасатели буквально собирали по кускам. Отец погибших детей сейчас воюет в рядах ВСУ.