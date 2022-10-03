Октябрь, 03 в 10:16

Ветер считается сильным тогда, когда его скорость превышает 19 м/с.

Сопровождает такой ветер чаще всего сильный дождь. Иногда – наводнение или мороз.

Такие погодные условия могут причинить катастрофу.

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Карта ветров в Украине

Чтобы не стать жертвой сильного ветра и знать больше о погодных условиях, вам необходимо открыть карту ветров онлайн.

В ней вы увидите направления ветров в вашем регионе, их скорость и другие характеристики.

Карта ветров Windy

На скорости 14-15 м/с опрокидываются разнообразные металлические конструкции, обламываются ветки на деревьях.

Штормовой ветер – 26 м/с, может оборвать линии электропередачи и транспортных сетей. А вот искры, которые идут от проводов, могут вызвать сильный пожар.

Ветер силой в 28 м/с способен не только сносить линии электропередач, но и создать огромные завалы от падающих веток и деревьев. Катастрофической считается сила ветра в 31,5 м/с.

Такой ветер разрушает легкие постройки и разбивает витринные стекла. Именно они очень опасны в случае, если возле окон ходят люди.

При этом могут оборваться линии электропередачи; они спокойно болтаются по ветру и представляют сильную опасность для жизни людей.

Что делать, если вы попали под сильный ветер