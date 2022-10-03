Карта ветров: где отследить погодные явления в Украине
Ветер считается сильным тогда, когда его скорость превышает 19 м/с.
Сопровождает такой ветер чаще всего сильный дождь. Иногда – наводнение или мороз.
Такие погодные условия могут причинить катастрофу.
Карта ветров в Украине
Чтобы не стать жертвой сильного ветра и знать больше о погодных условиях, вам необходимо открыть карту ветров онлайн.
В ней вы увидите направления ветров в вашем регионе, их скорость и другие характеристики.
Карта ветров Windy
На скорости 14-15 м/с опрокидываются разнообразные металлические конструкции, обламываются ветки на деревьях.
Штормовой ветер – 26 м/с, может оборвать линии электропередачи и транспортных сетей. А вот искры, которые идут от проводов, могут вызвать сильный пожар.
Ветер силой в 28 м/с способен не только сносить линии электропередач, но и создать огромные завалы от падающих веток и деревьев. Катастрофической считается сила ветра в 31,5 м/с.
Такой ветер разрушает легкие постройки и разбивает витринные стекла. Именно они очень опасны в случае, если возле окон ходят люди.
При этом могут оборваться линии электропередачи; они спокойно болтаются по ветру и представляют сильную опасность для жизни людей.
Что делать, если вы попали под сильный ветер
- В первую очередь отойдите на большое расстояние от стеклянных конструкций и домов, ведь упавший предмет сверху может стоить вам жизни.
- Обходите щиты с рекламой, остановки маршруток.
- Держитесь подальше от линий электропередачи.
- Если ветер очень сильный, а вы находитесь в трамвае, маршрутке или в авто, покиньте его и бегите в крепкое, большое здание.