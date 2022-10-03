Украина демонстрирует успехи в Херсонской области и меняет динамику боя в свою пользу – Минобороны США.

Военные Российской Федерации начали чаще покидать позиции и сдаваться в плен – Генштаб ВСУ.

В Турции спустили на воду первый корвет для украинского флота Гетьман Иван Мазепа.

В освобожденном от российских оккупантов Изюме нашли 10 пыточных, где издевались над украинцами.