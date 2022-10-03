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Факты / Україна / Общество
Юля Захарченко |
Контрнаступление ВСУ в Херсонской и Донецкой областях: что происходит на 222 сутки войны (онлайн)

Контрнаступление ВСУ в Херсонской и Донецкой областях: что происходит на 222 сутки войны (онлайн)

Архангельское и Миролюбовка Херсонской области — под контролем Украины, сообщил президент Владимир Зеленский.

На этой неделе в отчетах наибольшую часть занимает перечень освобожденных от врага населенных пунктов в рамках украинской оборонной операции, заявил глава государства.

Президент Франции Макрон пообещал Зеленскому помочь Украине восстановить полный суверенитет и территориальную целостность.

В Турции спустили на воду украинский корвет Гетман Иван Мазепа. Он станет первым кораблем такого класса для Военно-Морских Сил ВСУ.

Освобождение Лимана Донецкой области спровоцировало волну поддержки со стороны союзников и партнеров Украины.

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00:59 - 03 октября

Три европейских страны, среди которых Дания, Германия и Норвегия, профинансируют производство в Словакии 16 гаубиц для Украины Zuzana-2, сообщил министр обороны страны. По данным СМИ, эти САУ поставят в Украину в следующем году.

Zuzana 2

Фото: Jacob Bradford

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00:50 - 03 октября

Украина хочет вступить в НАТО по примеру Финляндии и Швеции, минуя этап плана действий по членству в Альянсе, заявил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква.

Он заверил, что Украина внимательно следит за процессом принятия Швеции и Финляндии в качестве полноценных стран-членов НАТО.

– Украина учитывает эти реалии. И учитывала эти реалии, подавая заявку. Украина также не против идти по этому пути, — подчеркнул заместитель главы Офиса президента.

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00:47 - 03 октября

Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов поселки Архангельское и Миролюбовку Херсонской области, сообщил президент Владимир Зеленский.

— Благодарность воинам 129 бригады, которые отличились хорошими результатами и освободили, в частности, Архангельское и Миролюбовку, — заявил глава государства в вечернем видеообращении.

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00:42 - 03 октября

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг об освобождении Лимана:

— Это свидетельствует о том, что украинцы достигают прогресса, способны отбросить российские войска благодаря мужеству, храбрости, своим умениям, но и, конечно, современному оружию, которое предоставляют США и другие союзники.

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