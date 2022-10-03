Контрнаступление ВСУ в Херсонской и Донецкой областях: что происходит на 222 сутки войны (онлайн)
Архангельское и Миролюбовка Херсонской области — под контролем Украины, сообщил президент Владимир Зеленский.
На этой неделе в отчетах наибольшую часть занимает перечень освобожденных от врага населенных пунктов в рамках украинской оборонной операции, заявил глава государства.
Президент Франции Макрон пообещал Зеленскому помочь Украине восстановить полный суверенитет и территориальную целостность.
В Турции спустили на воду украинский корвет Гетман Иван Мазепа. Он станет первым кораблем такого класса для Военно-Морских Сил ВСУ.
Освобождение Лимана Донецкой области спровоцировало волну поддержки со стороны союзников и партнеров Украины.
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