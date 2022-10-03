Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна / Общество

Ловят на улице: Федоров сообщил о принудительной мобилизации в оккупированном Мелитополе

Марта Бондаренко, редактор ленты
Мелітополь

В оккупированном Мелитополе захватчики прямо на улицах ловят мужчин и отправляют в свои военкоматы.

Об этом в эфире сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

По словам мэра города, мужчин хватают на улицах и сопровождают в комендатуру, чтобы поставить на учет.

Сейчас смотрят

– На выходных зафиксировали значительное количество примеров такой принудительной мобилизации. Кого задерживают на несколько дней, кого сразу отпускают, — рассказал Федоров.

Как следствие такой принудительной мобилизации, люди пытаются массово выехать с оккупированных территорий. К примеру, сегодня утром очередь из 4 тыс. мелитопольцев стоит в направлении на Васильевку.

– Оккупанты не выпускают людей. Вчера захватчики разрешили уехать только 50 людям, из которых девять – дети. Кроме того, теперь для выезда необходимо оформлять пропуск. Если вы вечером поехали домой поспать, а утром приехали и стали в очередь, ваш пропуск уже не действует. Необходимо оформлять новый, – рассказал Федоров.

По его словам, если люди пытаются выехать маршрутками или автобусами, такие транспортные средства тоже должны оформлять пропуски у оккупантов.

Ранее сообщалось, что российские военные перемещают новые ракетно-зенитные комплексы С-300 в сторону временно оккупированного Мелитополя.

Источник: Иван Федоров

Фото: горсовет Мелитополя

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка