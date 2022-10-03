Ловят на улице: Федоров сообщил о принудительной мобилизации в оккупированном Мелитополе
В оккупированном Мелитополе захватчики прямо на улицах ловят мужчин и отправляют в свои военкоматы.
Об этом в эфире сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.
По словам мэра города, мужчин хватают на улицах и сопровождают в комендатуру, чтобы поставить на учет.
– На выходных зафиксировали значительное количество примеров такой принудительной мобилизации. Кого задерживают на несколько дней, кого сразу отпускают, — рассказал Федоров.
Как следствие такой принудительной мобилизации, люди пытаются массово выехать с оккупированных территорий. К примеру, сегодня утром очередь из 4 тыс. мелитопольцев стоит в направлении на Васильевку.
– Оккупанты не выпускают людей. Вчера захватчики разрешили уехать только 50 людям, из которых девять – дети. Кроме того, теперь для выезда необходимо оформлять пропуск. Если вы вечером поехали домой поспать, а утром приехали и стали в очередь, ваш пропуск уже не действует. Необходимо оформлять новый, – рассказал Федоров.
По его словам, если люди пытаются выехать маршрутками или автобусами, такие транспортные средства тоже должны оформлять пропуски у оккупантов.
Ранее сообщалось, что российские военные перемещают новые ракетно-зенитные комплексы С-300 в сторону временно оккупированного Мелитополя.
Источник: Иван Федоров
Фото: горсовет Мелитополя