Октябрь, 03 в 12:17

В оккупированном Мелитополе захватчики прямо на улицах ловят мужчин и отправляют в свои военкоматы.

Об этом в эфире сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

По словам мэра города, мужчин хватают на улицах и сопровождают в комендатуру, чтобы поставить на учет.

Сейчас смотрят

– На выходных зафиксировали значительное количество примеров такой принудительной мобилизации. Кого задерживают на несколько дней, кого сразу отпускают, — рассказал Федоров.

Как следствие такой принудительной мобилизации, люди пытаются массово выехать с оккупированных территорий. К примеру, сегодня утром очередь из 4 тыс. мелитопольцев стоит в направлении на Васильевку.

– Оккупанты не выпускают людей. Вчера захватчики разрешили уехать только 50 людям, из которых девять – дети. Кроме того, теперь для выезда необходимо оформлять пропуск. Если вы вечером поехали домой поспать, а утром приехали и стали в очередь, ваш пропуск уже не действует. Необходимо оформлять новый, – рассказал Федоров.

По его словам, если люди пытаются выехать маршрутками или автобусами, такие транспортные средства тоже должны оформлять пропуски у оккупантов.

Ранее сообщалось, что российские военные перемещают новые ракетно-зенитные комплексы С-300 в сторону временно оккупированного Мелитополя.

Источник: Иван Федоров

Фото: горсовет Мелитополя