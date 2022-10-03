Октябрь, 03 в 13:27

Сегодня, 3 октября, украинские воины сбили российский штурмовик Су-25.

Об этом сообщает Командование Воздушных сил ВСУ.

Российский самолет отминусовали бойцы Херсонской зенитной ракетной бригады Воздушного командования Юг.

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Произошло это в полдень в Бериславском районе Херсона.

В Командовании не сообщают, удалось ли пилоту катапультироваться.

Су-25 – это одноместный бронированный дозвуковой штурмовик. Самолет может нести 250 снарядов. Он предназначен для поддержки подразделений прямо над полем боя.

Заметим, что с начала полномасштабной войны российская авиация потеряла по меньшей мере 265 военных самолетов и еще 228 вертолетов.

В течение 24 сентября украинские десантники сбили два российских самолета Су-25 и Су-30.