В Херсонской области ВСУ сбили российский штурмовик Су-25
Сегодня, 3 октября, украинские воины сбили российский штурмовик Су-25.
Об этом сообщает Командование Воздушных сил ВСУ.
Российский самолет отминусовали бойцы Херсонской зенитной ракетной бригады Воздушного командования Юг.
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Произошло это в полдень в Бериславском районе Херсона.
В Командовании не сообщают, удалось ли пилоту катапультироваться.
Су-25 – это одноместный бронированный дозвуковой штурмовик. Самолет может нести 250 снарядов. Он предназначен для поддержки подразделений прямо над полем боя.
Заметим, что с начала полномасштабной войны российская авиация потеряла по меньшей мере 265 военных самолетов и еще 228 вертолетов.
В течение 24 сентября украинские десантники сбили два российских самолета Су-25 и Су-30.