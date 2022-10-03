Вступление в НАТО поддерживают 83% украинцев, в ЕС – 86%: результаты опроса

Октябрь, 03 в 13:36

Абсолютное большинство украинцев – 83% – заявило о готовности проголосовать на референдуме за вступление нашей страны в НАТО, и это самая высокая поддержка за всю историю наблюдений, о чем свидетельствуют результаты опроса, проведенного Рейтингом 1-2 октября. Еще в июне вступление в Альянс поддерживали 76%.

Сейчас против такой инициативы 4% респондентов, еще 9% сказали, что вообще не голосовали бы.

По результатам опроса, поддержка вступления Украины в ЕС пока немного выше – 86% готовы голосовать в случае проведения референдума. Против всего 3% и 7% не хотят голосовать.

Сейчас смотрят

Кстати, как отмечают социологи, в отличие от вступления в Евросоюз членство в НАТО несколько более осторожно воспринимается жителями восточных областей: 69% – за, 9% – против, 17% – не пришли бы на референдум, хотя здесь динамика очень положительная.

Социологическая группа Рейтинг 1-2 октября провела опрос 2 000 респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также там, где отсутствовала украинская мобильная связь.

Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения.

Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера).

Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%.