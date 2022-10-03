Октябрь, 03 в 11:48

В сети появилось фото украинского военного, который с национальным флагом стоит на улице якобы села Михайловка Херсонской области.

На снимке воин ВСУ стоит у постамента, наверное, в центре села. Рядом с военным – трое местных мужчин.

Пока официальной информации от Генштаба ВСУ по освобождению Михайловки нет.

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Также неизвестно, какая именно это область, ведь село с таким названием есть и в Запорожской области, да и в Херсонской две Михайловки – Скадовского и Бериславского районов.

Кроме того, по данным сайта Deep State, все три Михайловки Запорожской и Херсонской областей находятся под оккупацией армии РФ.

Накануне сообщалось, что ВСУ освободили село Золотая Балка в Херсонской области.

Фото: Google Maps, Deep State