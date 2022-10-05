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Факты / Україна / Общество

Любая аномальная активность получит немедленный ответ: Грабский о ядерных угрозах

Юля Захарченко, редактор ленты
Любая аномальная активность получит немедленный ответ: Грабский о ядерных угрозах
Фото: Depositphotos

Весь мир в последнее время обсуждает ядерные угрозы Российской Федерации против Украины. Какая вероятность, что РФ нанесет ядерные удары по Украине, как отличить реальную опасность и информационные фейки – объяснил военный аналитик и полковник запаса ВСУ Сергей Грабский.

– Я стараюсь все же докопаться до первоисточника. Что в итальянских, что в американских источниках – они ссылаются на какие-то анонимные источники в российской среде. Для меня это уже немного странное определение о реальности этого источника.

Грабский отметил, что в случае какой-либо аномальной активности в зоне ядерных объектов мир будет реагировать на возможные угрозы.

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— Человечество в последние десятилетия создало уникальную и достаточно эффективную систему мониторинга контроля за всеми ядерными объектами, включающими как вооружение, так и атомные электростанции. Любое изменение или аномальная активность в зоне любого ядерного объекта моментально получает немедленный ответ, о чем заявляют более достоверные источники.

И для меня более значимо сообщение, поступающее от американской разведки. То есть сообщают, что в случае любой аномальной активности, свидетельствующей о подготовке к применению ядерного оружия.

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