Любая аномальная активность получит немедленный ответ: Грабский о ядерных угрозах

Октябрь, 05 в 14:10

Весь мир в последнее время обсуждает ядерные угрозы Российской Федерации против Украины. Какая вероятность, что РФ нанесет ядерные удары по Украине, как отличить реальную опасность и информационные фейки – объяснил военный аналитик и полковник запаса ВСУ Сергей Грабский.

– Я стараюсь все же докопаться до первоисточника. Что в итальянских, что в американских источниках – они ссылаются на какие-то анонимные источники в российской среде. Для меня это уже немного странное определение о реальности этого источника.

Грабский отметил, что в случае какой-либо аномальной активности в зоне ядерных объектов мир будет реагировать на возможные угрозы.

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