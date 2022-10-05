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Факты / Україна / Общество

Для картинки “счастливой жизни”: оккупанты хотят привезти в Мелитополь 500 “волонтеров”

Юля Захарченко, редактор ленты
Мелітополь
Фото: Depositphotos

В Мелитополь российские военные хотят привезти 500 псевдоволонтеров из Москвы, пытаясь привлечь внимание жителей временно оккупированного города.

В частности, жителей задабривают поклонники “русского мира” только на камеры прокремлевских телеканалов, создавая картинку счастливой жизни в “освобожденном” Мелитополе.

— Вместо решения городских проблем оккупационные власти в Мелитополе “по второму кругу” открывают ледовую арену и бассейн, а также с усердием воскрешают атмосферу СССР, искажая наш город. А теперь на одном из рашистских интернет-ресурсов оккупационные власти отчитались о том, что в город завезут 500 “волонтеров” из Москвы, — сообщают проукраинские издания.

Пропагандисты утверждают, что они якобы будут “помогать восстанавливать инфраструктуру и налаживать мирную жизнь” в Мелитополе, которую разрушили российские оккупанты. Этих людей будут расселять в пустых квартирах жителей, которые отбирают захватчики.

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Источник: РИА Мелитополь

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