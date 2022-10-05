Октябрь, 05 в 10:39

Следователи Организации Объединенных Наций в Украине говорят, что имеют информацию о том, что российские военные пытают гражданских и военных заключенных — иногда до смерти.

Об этом сообщает пресс-центр ООН.

Также в ООН сообщают, что в районах, контролируемых Россией, часто пропадают люди.

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Большинство задокументированных случаев пыток применялись к украинским заключенным, заявил Совету по правам человека в Женеве Кристиан Салазар Фолькманн, директор полевых операций ООН. По его словам, в двух случаях украинских военных замучили до смерти.

Также расследователи ООН задокументировали гибель трех украинцев, которые были найдены в подвале Киевской области со связанными руками и ногами, с ножевыми ранениями и отрубленными пальцами.

Следователи ООН также зафиксировали 47 произвольных задержаний украинскими правоохранительными органами, хотя представители Организации Объединенных Наций не уточнили, кого именно задержали украинцы.

На прошлой неделе комиссия по расследованию предоставила отчет Совету по правам человека о том, что в Украине был совершен ряд военных преступлений, сославшись на изнасилование детей российскими солдатами, казни и пытки в отношении мирных людей и украинских военных.

Россия отклонила отчет Фолькмана как “односторонний и несбалансированный”, заявив, что украинские силы якобы тоже совершают военные преступления.

Фолькманн также уведомил, что Управление ООН по правам человека задокументировало исчезновение и произвольное задержание 407 человек на территории, контролируемой Россией, в период с начала февраля по конец июля, в том числе 47 женщин и одного мальчика. Позже 18 из этих людей были найдены мертвыми.

По словам Фолькманна, недавняя аннексия Кремлем территорий в четырех украинских областях после фейковых референдумов лишь усугубит нарушения прав человека.