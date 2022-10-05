На Запорожье приостановили выезд гуманитарных колонн на оккупированную территорию

Октябрь, 05 в 16:09

Из-за расстрела оккупантами колонны гражданских автомобилей 30 сентября и систематического нарушения РФ правил ведения войны Совет обороны Запорожской области решил по соображениям безопасности приостановить выезд гуманитарных колонн на временно оккупированную территорию.

Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация.

– Запрет будет продолжаться до завершения проведения процессуальных мероприятий на месте происшествия и принятия необходимых мер безопасности для предотвращения скопления граждан и автотранспорта при формировании колонн, – объяснили в ОВА.

Ввиду опасности скопления людей вблизи позиций врага запрещены также мирные собрания, митинги, демонстрации и другие массовые мероприятия в районе условного пропускного пункта и места формирования гуманитарных колонн.

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Утром 30 сентября РФ нанесла ракетный удар по Запорожью. Некоторые ракеты попали по колонне гражданских автомобилей, которые были в очереди на выезд на временно оккупированную территорию. В результате обстрела погиб 31 человек, среди которых двое детей, около 100 ранены.

Фото: ЗОВА