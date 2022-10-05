Псевдомеру оккупированного Северодонецка сообщили о подозрении в коллаборационизме

Октябрь, 05 в 16:32

Псевдомеру Северодонецка сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности, сообщает Офис генерального прокуратура. Оккупанты назначили жителя Брянки на псевдодолжность “исполняющего обязанности руководителя администрации Северодонецка ЛНР”.

По данным следствия, гражданин Украины начал сотрудничать с оккупантами с 2014 года. Подозреваемый выполнял указания руководителя псевдореспублики и легализовывал оккупационные власти на территории города.

В захваченном городе на руинах псевдоруководитель якобы налаживает “мирную жизнь”, распространяя пророссийские нарративы. Ему сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности.

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По этому факту в суд направлен обвинительный акт по ч. 1 ст. 109 (Действия, направленные на насильственное изменение, свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ч. 2 ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 1 ст. 258-3 (Создание террористической группы или организации) УК Украины. Досудебное расследование продолжается.