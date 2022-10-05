Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна / Общество

Сколько будет стоить газ для украинцев в октябре 2022

Валентина Летяк, редактор ленты
газ
Фото: Pixabay

В октябре 2022 года стоимость газа для украинцев не изменилась и колеблется в диапазоне от 7,70 до 9,99 грн за кубометр в зависимости от газопоставщика.

Годовые тарифные планы на октябрь обнародовали восемь газоснабжающих компаний, то есть их стало на две меньше, чем в сентябре.

Самые низкие цены на газ предлагают компания Эру Людям (7,70 грн за куб), Энерджи Трейд Групп (7,799 грн), Нафтогаз (7,96 грн), Полтавагаз Сбыт (7,99 грн).

Сейчас смотрят

Стоимость голубого топлива у остальных поставщиков колеблется от 8,20 до 9,99 грн за куб.

Ціни на газ у жовтні 2022

Фото: ГазПравда

Некоторые частные газсбыты предлагают такие годовые тарифные планы только своим действующим клиентам, а потенциальным клиентам – только месячную цену, которая может быть существенно выше годовой.

На сегодняшний день почти 98% украинских бытовых потребителей являются клиентами Газоснабжающей компании Нафтогаз Украины, которая предлагает газ по 7,96 грн за кубометр.

Читайте
Газовые платежки с некорректными показателями: в Нафтогазе объяснили, что делать

Источник: ГазПравда

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка