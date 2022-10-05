Октябрь, 05 в 14:30

В октябре 2022 года стоимость газа для украинцев не изменилась и колеблется в диапазоне от 7,70 до 9,99 грн за кубометр в зависимости от газопоставщика.

Годовые тарифные планы на октябрь обнародовали восемь газоснабжающих компаний, то есть их стало на две меньше, чем в сентябре.

Самые низкие цены на газ предлагают компания Эру Людям (7,70 грн за куб), Энерджи Трейд Групп (7,799 грн), Нафтогаз (7,96 грн), Полтавагаз Сбыт (7,99 грн).

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Стоимость голубого топлива у остальных поставщиков колеблется от 8,20 до 9,99 грн за куб.

Некоторые частные газсбыты предлагают такие годовые тарифные планы только своим действующим клиентам, а потенциальным клиентам – только месячную цену, которая может быть существенно выше годовой.

На сегодняшний день почти 98% украинских бытовых потребителей являются клиентами Газоснабжающей компании Нафтогаз Украины, которая предлагает газ по 7,96 грн за кубометр.

Источник: ГазПравда