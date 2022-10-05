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Факты / Україна / Общество

Злоумышленник, который убил полицейскую в Черновцах, умер

Валентина Чорна, редактор ленты
У Чернівцях затримали чоловіка, який вбив поліцейську
Фото: Нацполиция

Мужчина, который 3 октября убил полицейскую в Черновцах, умер.

Об этом сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко.

Злоумышленнику было 53 года. Он был уроженцем АР Крым, зарегистрирован в Житомирской области.

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Ранее сотрудники полиции задержали мужчину. Во время спецоперации злоумышленник открыл огонь, поэтому полицейские применили оружие в ответ.

Напомним, что 3 октября подозреваемый в развращении несовершеннолетних напал на сотрудников полиции.

В результате случившейся ситуации погибла 22-летняя патрульная, младшая лейтенантка Таисия Татарин. Она получила смертельное огнестрельное ранение.

Напарника Таисии Александра Гуцула госпитализировали, на данный момент ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Глава Нацполиции выразил искренние соболезнования родственникам и близким погибшей полицейской.

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