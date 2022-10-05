Октябрь, 05 в 12:06

После продвижений Вооруженных сил Украины на Харьковщине, Путин начал угрожать Украине применением ядерного оружия.

Хотя большинство экспертов отмечают, что РФ хочет просто запугать украинцев и вызвать панику среди людей, подготовиться к такому ходу событий все же нужно.

Как подготовить квартиру к ядерному удару и какие щели нужно обязательно заклеить в доме — узнавали Факты ICTV.

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Как подготовить квартиру/дом

Ядерный удар не произойдет внезапно, украинцам сообщат об угрозе.

Как только радары зафиксируют вылет ядерной ракеты, сразу включится воздушная тревога, по радио и телевидению прозвучит соответствующее предупреждение.

Если такое сообщение застало вас дома, а ближайшее укрытие находится далеко, стоит быстро обустраивать убежище в квартире или доме.

У вас будет около 10-15 мин, чтобы качественно подготовить помещение.

Сразу после оповещения об угрозе ядерного удара:

закройте все окна и двери;

все окна и двери; заклейте все оконные щели кусочками ткани (или смоченной бумаги) и скотчем. Уделите внимание балкону — двери и окна должны быть плотно закрытыми и заклеенными;

все оконные щели кусочками ткани (или смоченной бумаги) и скотчем. Уделите внимание — двери и окна должны быть плотно закрытыми и заклеенными; обязательно заклейте входную дверь, соединяющую подъезд / улицу с вашим домом;

соединяющую подъезд / улицу с вашим домом; отключите внешние системы вентиляции или обогрева, чтобы уменьшить риск попадания радиоактивного воздуха с улицы;

или обогрева, чтобы уменьшить риск попадания радиоактивного воздуха с улицы; также стоит заклеить скотчем вентиляции , находящиеся в ванной комнате и туалете;

, находящиеся в ванной комнате и туалете; если вы имеете домашних животных, держите их рядом и не выпускайте на улицу;

вместе с тревожным чемоданчиком перейдите в комнаты без окон и наружных дверей (коридор, ванная, туалет);

и наружных дверей (коридор, ванная, туалет); с помощью скотча заклейте дверь вашего хранилища.

В домашнее укрытие обязательно возьмите:

достаточное количество пищи и воды;

сменную одежду, которая будет закрывать все тело;

полиэтиленовые пакеты и скотч;

тряпки и влажные салфетки;

аптечку со средствами оказания неотложной медицинской помощи;

респираторы;

средства связи — телефон, радиоприемник на батарейках и т.д;

одеяла и подушки.

Покидать безопасное место стоит только после официальных указаний от местных властей.

Чем дольше вы находитесь в укрытии, тем меньшее количество радиации вы получите. Поэтому сидеть в укрытии нужно в течение первого часа после взрыва, когда уровень радиации является самым опасным.

Однако будьте готовы к тому, что в случае ядерного взрыва вам придется находиться в укрытии в течение нескольких дней, а может и недель. Поэтому заблаговременно подготовьте тревожный чемоданчик, сложите необходимые вещи и подумайте, в какой комнате сделаете укрытие.

В открытом доступе у вас должен лежать скотч, кусочки ткани или другие предметы, которыми вы будете заклеивать окна и уплотнять щели.