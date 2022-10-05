Какие щели нужно обязательно заклеить дома на случай ядерного удара
После продвижений Вооруженных сил Украины на Харьковщине, Путин начал угрожать Украине применением ядерного оружия.
Хотя большинство экспертов отмечают, что РФ хочет просто запугать украинцев и вызвать панику среди людей, подготовиться к такому ходу событий все же нужно.
Как подготовить квартиру к ядерному удару и какие щели нужно обязательно заклеить в доме — узнавали Факты ICTV.
Как подготовить квартиру/дом
Ядерный удар не произойдет внезапно, украинцам сообщат об угрозе.
Как только радары зафиксируют вылет ядерной ракеты, сразу включится воздушная тревога, по радио и телевидению прозвучит соответствующее предупреждение.
Если такое сообщение застало вас дома, а ближайшее укрытие находится далеко, стоит быстро обустраивать убежище в квартире или доме.
У вас будет около 10-15 мин, чтобы качественно подготовить помещение.
Сразу после оповещения об угрозе ядерного удара:
- закройте все окна и двери;
- заклейте все оконные щели кусочками ткани (или смоченной бумаги) и скотчем. Уделите внимание балкону — двери и окна должны быть плотно закрытыми и заклеенными;
- обязательно заклейте входную дверь, соединяющую подъезд / улицу с вашим домом;
- отключите внешние системы вентиляции или обогрева, чтобы уменьшить риск попадания радиоактивного воздуха с улицы;
- также стоит заклеить скотчем вентиляции, находящиеся в ванной комнате и туалете;
- если вы имеете домашних животных, держите их рядом и не выпускайте на улицу;
- вместе с тревожным чемоданчиком перейдите в комнаты без окон и наружных дверей (коридор, ванная, туалет);
- с помощью скотча заклейте дверь вашего хранилища.
В домашнее укрытие обязательно возьмите:
- достаточное количество пищи и воды;
- сменную одежду, которая будет закрывать все тело;
- полиэтиленовые пакеты и скотч;
- тряпки и влажные салфетки;
- аптечку со средствами оказания неотложной медицинской помощи;
- респираторы;
- средства связи — телефон, радиоприемник на батарейках и т.д;
- одеяла и подушки.
Покидать безопасное место стоит только после официальных указаний от местных властей.
Чем дольше вы находитесь в укрытии, тем меньшее количество радиации вы получите. Поэтому сидеть в укрытии нужно в течение первого часа после взрыва, когда уровень радиации является самым опасным.
Однако будьте готовы к тому, что в случае ядерного взрыва вам придется находиться в укрытии в течение нескольких дней, а может и недель. Поэтому заблаговременно подготовьте тревожный чемоданчик, сложите необходимые вещи и подумайте, в какой комнате сделаете укрытие.
В открытом доступе у вас должен лежать скотч, кусочки ткани или другие предметы, которыми вы будете заклеивать окна и уплотнять щели.