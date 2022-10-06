Октябрь, 06 в 13:54

Министр обороны Алексей Резников заявил, что с начала полномасштабного российского нашествия на Украину в ряды Вооруженных сил пришло полмиллиона новых людей.

Об этом он сказал во время онлайн-конференции Forbes Без розовых очков. Бизнес и правительство во время войны.

Официально в ВСУ было 260 тыс. личного состава, из которых примерно 44 тыс. это – врачи, связисты и т.д. Сегодня у нас до 700 тыс. только в ВСУ, а во всем секторе безопасности и обороны (Нацполиция, Нацгвардия, СБУ) – до миллиона.

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– Понятно, что на складах такого количества экипировки не было: ни одежды, ни бронежилетов, ни шлемов. Оружие было, стрелковое. Поэтому мы должны очень срочно решить вопрос обеспечения всем необходимым. Украинские производители и тот момент не могли выполнить наш заказ на полмиллиона. Они говорили, что могут производить в месяц три-пять тысяч, – рассказал Алексей Резников.

По его словам, именно поэтому Минобороны заключало контракты со всеми странами, которые могли снабжать крупными партиями — по 50 тыс. или по 100 тыс. единиц.

Что касается зимней одежды, то, по словам Резникова, украинский производитель потребовал три месяца только на развертывание производства.

— То есть только через три месяца после соответствующих закупок ткани, фурнитуры и тому подобное он мог начать отшивать первые партии. Но меня это не устраивало, потому что уже в начале сентября нужно было завозить зимнюю одежду на склады, – рассказал министр обороны.

При этом Алексей Резников отмечает, что 77% всей военной одежды для ВСУ производит национальный производитель.

Что касается денег, то примерно 65% уходит за границу, а 35% — национальному производителю. Такая разница в том, что самыми дорогими из всей экипировки являются бронежилеты и шлемы. Поэтому в деньгах квота не в пользу нацпроизводителя.

В Минобороны хотят, чтобы на 2023 год весь оборонный заказ, все 100% легкой промышленности изготавливали национальные производители.

– Это делается для того, чтобы вся гривневая масса оставалась в Украине… Я услышал очень положительный сигнал от индустрии, они сказали, что готовы… Мы решили в ближайшее время заключить так называемые рамочные соглашения, которые позволят производителям уже брать кредиты в банках , профинансировать закупку расходных материалов Как только я получаю бюджетную роспись, Минобороны тогда может заключать с производителями контракты, – отметил глава оборонного ведомства.

Резников считает, что 2023 год будет более интересным для нашего национального производителя.