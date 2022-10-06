Октябрь, 06 в 8:42

Воины спецподразделения Главного управления Минобороны Украины KRAKEN успешно зачистили от оккупантов поселок Боровая Харьковской области.

Об этом сообщает пресс-центр ГУР МО.

Наши военные подняли над поселком украинский флаг.

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– Для российских оккупантов ГУР МО Украины напоминает: Харьковская, Донецкая, Луганская, Запорожская, Херсонская область, а главное, полуостров Крым – это Украина, – решительно заявили в ГУР.

На опубликованных фото и видеокадрах видны наши военные на улицах поселка. Российские триколоры они срывали и бросали на землю. В городе же подняли наш государственный флаг.

3 октября стало известно, что Вооруженные силы освободили поселок Боровая Изюмского района Харьковской области и часть общины.

По состоянию на конец сентября в Офисе президента сообщали об освобождении 454 населенных пунктов на территории Харьковской области.

Фото: ГУР МО